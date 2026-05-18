Ojedinělou oblast v okolí Budišova nad Budišovkou protkala síť nových naučných stezek. Vedou krajinou, v níž se po staletí těžila břidlice a která poté načas upadla v zapomnění.
Začátkem trasy jsou Staré Oldřůvky, místní část Budišova nad Budišovkou. V nově vzniklém turistickém altánu lidé získají informace o celé oblasti, historii dobývání břidlice i o lokalitách, kam vyrazit.
„Oldřůvky jsou pro nás ikonickým místem. Je tady krásná břidlicová halda, říkáme jí Skalka, pijeme tady také vodu ze zatopeného břidlicového dolu,“ konstatoval starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm.
Právě tam zástupci spolku Krajina břidlice nové stezky slavnostně otevřeli.
Síť tras s rozcestníky, informačními panely i řadou odpočívek pokrývá celé Budišovsko.
„Od Budišova přes Staré Těchanovice, Svatoňovice a Čermnou až do Radkova, kde se napojuje vítkovská část. Nově jsme rozšířili trasy z Čermenského mlýna přes bývalý vojenský prostor, Nové a Staré Oldřůvky a Podlesí do Guntramovic,“ řekl starosta.
Značení je i elektronické
Například u Guntramovic trasy míří na Červenou horu a tamní meteorologickou stanici či Cestu česko-německého porozumění, unikátní kamenný chodník symbolizující společnou cestu Čechů a Němců.
Lidé se dostanou i do zpřístupněné Raabovy štoly, k někdejšímu Starooldřůvskému mlýnu, který zůstal ve vojenském prostoru, a dál k bývalému břidlicovému lomu Ďáblova tlama, na budišovskou rozhlednu Halaška či do Muzea břidlice.
Vznik sítě tras si vyžádal zhruba rok práce, včetně inventury tras vedoucích krajinou, očíslováním a zmapováním jednotlivých míst.
„Nový informační systém bez dalších zásahů do přírody turisty vede jak klasickou formou, kdy detailně popisuje, kolik kilometrů kam jít, tak QR kódem, kterým si turista převede trasu do telefonu,“ popsal autor projektu Lumír Moučka.
Novinkou je třeba Pollakova štola v údolí Moravice, kolem níž zatím vedla jen neoznačená trasa. Systém upozorňuje i na „břidlicové“ cíle mimo budišovskou oblast. „Třeba na jakartovické nebo bohdanovické lokality, kde jsou nádherná lomová jezírka,“ dodal Moučka.