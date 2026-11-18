„Vypověděli jsme STAN koaliční smlouvu, máme k tomu závažné důvody,“ konstatoval předseda OK a lídr spojené krajské kandidátky Ivo Vondrák.
Poukazuje na nedávná volební klání a počínání některých zvolených politiků STAN. „Například centrální ostravský volební obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Mohli jsme tam hnutí ANO obejít, ale STAN se k němu přidal. To beru tam, kde není vyhnutí, ale to nebyl tento případ,“ vysvětlil Vondrák.
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Problém nastal i v senátních volbách. Za OK měl v obvodu Ostrava-město kandidovat právě Vondrák, ostatně žije v obci ležící v tomto obvodu. Podle Vondráka mělo OK domluvenou podporu od STAN. „Jenže když jsem se setkal s kandidátem SPOLU Ondřejem Šimetkou, k mému překvapení mi sdělil, že má podporu také STAN,“ připojil Vondrák, který byl v letech 2017 až 2025 poslancem.
Vondrák řekl, že se snažil mezi znesvářenými hnutími vyvolat jednání. „Jenže nikdo nereagoval, to se už limitně blíží aroganci,“ postěžoval si a zmínil i republikového předsedu STAN Víta Rakušana. „Tvrdí, že je STAN nejsilnější opoziční stranou vůči ANO, ale v regionech to tak nevypadá. Skoro bych řekl, že tady jde o funkce.“
Upozornil, že před prosincovým zasedáním krajského zastupitelstva se snaží svolat další jednání zastupitelského klubu STAN+OK s cílem dohodnout další postup.
Poslankyně za STAN a dvojka společné krajské kandidátky Michaela Šebelová o tomto tématu zatím nechtěla hovořit. „Omlouvám se, ale jednáme o tom a nebylo by to vhodné,“ reagovala na dotaz.
V krajských volbách získala kandidátka STAN a OK takřka 15 procent hlasů s jedenácti mandáty, čímž se seskupení stalo druhým nejsilnějším. V krajském zastupitelstvu také bylo dosud vůči ANO a SPD ve vedení kraje nejvíce kritické.