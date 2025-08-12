Obžalovanému osmačtyřicetiletému Vladimírovi Budiakovi hrozí za nezákonnou distribuci drog osm až dvanáct let vězení. Státní zástupkyně navrhuje trest minimálně osm let, současně žádá i nejméně osmiletý zákaz pilotování jednomotorových letounů.
Podle obžaloby Budiak loni v srpnu přeletěl ze slovenské Nitry do Španělska, kde naložil několik sportovních tašek se zhruba sedmdesáti kilogramy marihuany. Vrátil se zpět do Nitry a poté zamířil na letiště Borsk v severním Polsku.
Jenže při přeletu nad Novojičínskem v pátek 9. srpna 2024 po osmé hodině začal mít jeho letoun technické problémy. „Došlo k rozpadu pístu druhého válce a proražení bloku motoru. Při pokusu o nouzové přistání havaroval v prostoru obce Bartošovice,“ uvedla státní zástupkyně.
Policisté brzy zjistili, že se v útrobách letadla nachází kontraband. „S ohledem na obžalovanému známé okolnosti uložení, zvolený způsob přepravy, množství i způsob balení i charakteristický zápach byl minimálně srozuměn s tím, že přepravuje sušenou drogu,“ konstatovala žalobkyně.
Při odběru v Polsku a prodeji na tamním trhu by pašovaná droga podle spisu vynesla 11 až 18 milionů korun.
Obžalovaný odmítl jakékoliv přiznání viny nebo dokonce dohodu o vině a trestu. Odmítá, že by tušil, co tašky obsahovaly.
Pilotní průkaz má od roku 2019 a s cessnou létal na různé zakázky. Ve Španělsku se prý seznámil s mužem, přičemž uvedl jen jméno, příjmení si údajně nezapamatoval přesně.
Ten ho požádal, zda by ho nemohl přepravit na Slovensko a pak do Polska. „V dohodnutý den jsem dělal předletovou přípravu a on už naložil zavazadla do letadla, když mi řekl, že měl telefon a musí ve Španělsku ještě zůstat, tak jestli bych mu nepřevezl alespoň osobní věci. Neměl jsem důvod ho z něčeho podezírat, nebo zásilku otevírat,“ hájil se Slovák, který je už rok ve vazbě.
Obhájce kritizoval průběh vyšetřování
Budiak poukazoval i na to, že cessnu i s taškami nechal několikrát na ploše několika letišť. „To bych přeci neudělal, kdyby tam byly drogy. Když jsem havaroval, měl jsem asi půl hodiny na to, abych zapalovačem zapálil vytékající benzin a letadlo. Ale já jsem zavolal na linku 112, vzal si z letadla vestu i doklady a odešel,“ líčil muž, který má od havárie stále zdravotní obtíže, například musí nosit korzet.
Zdůraznil, že je dosud bezúhonný, na sáčcích se nenašly jeho otisky ani genetické stopy. „A vzhledem k několikerému důkladnému zabalení do sáčků a dalšímu překrytí nelze ani hovořit o tom, že by mohl cítit nějaký zápach,“ upozornil jeho obhájce.
Ten si také stěžoval na vyšetřování případu. Například kritizoval, že dosud nezískal všechny fotografie z místa havárie v požadované kvalitě a s podrobnostmi. „Není tak jasné, kdo a kdy je pořídil, ani kde přesně tašky kdy ležely,“ zdůraznil.
Vyšetřování má podle něj mnoho vad. „Ve spisu je řada nedostatků, řízení nemělo být skončeno,“ konstatoval obhájce s tím, že není ani jasné, zda bylo k vytažení tašek z letadla i k jejich otevření povolení, a také to, zda policisté mohli jeho klienta v nemocnici hlídat, například mu odebrali mobilní telefon. „Svému právnímu zástupci a partnerce jsem mohl zavolat až další den po nehodě,“ podotkl k tomu Budiak.
Soudní líčení pokračuje, termín rozsudku zatím není znám.
Cessna s nákladem marihuany vyletěla ze slovenské Nitry (modrá značka) na polské letiště v Borsku (černá značka). Stroj však havaroval v Bartošovicích na Novojičínsku (červená značka).
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License