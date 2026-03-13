Syntetická droga putovala z Ostravy do Polska, odkud ji distributoři šířili nejen v sousední zemi, ale i v západoevropských státech, nejvíce v Německu a v Nizozemí. Výrobci podle obžaloby inkasovali miliony korun. Drogu prodávali i na takzvaném darknetu, kde měli založený účet Bohemia pharma.
Všichni tři odsouzení si navzdory dohodě o vině a trestu ponechali lhůtu na případné odvolání, rozsudky proto zatím nejsou pravomocné.
Obžalováno je osm lidí, ale tito tři uzavřeli dohodu o vině a trestu, proto byli ze skupiny vyčleněni.
Gang nelegální laboratoře vystavěl v bývalých výrobních halách a administrativních budovách, chemické látky potřebné pro výrobu dovážel z Asie. Při výrobě vznikaly toxické látky. „Ty buď vylévali do kanalizace nebo do okolí hal, čímž poškodili životní prostředí,“ konstatoval státní zástupce.
Obžalovaní se ke svému počínání nijak nevyjadřovali. Jen poznamenali, že věří ve spravedlivou dohodu. „Čas, který jsem nemohl strávit s rodinou, mi stejně už nikdo nevrátí,“ štkal údajný pětatřicetiletý šéf gangu výrobců drogy. Všichni zadržení jsou od loňského února ve vazbě.
Policejní těžkooděnci část výrobců překvapili loni v únoru, když vpadli do jedné z laboratoří v Ostravě – Třebovicích, a to zrovna v době, kdy obžalovaní drogu stáčeli a začínali krystalizovat. Celníci při razii v laboratoři zajistili 953 kilogramů klefedronu. Zadrženo bylo osm Čechů a jeden Polák.
Po třech už odsouzených výrobců bude případ pokračovat soudem se zbytkem skupiny, který však s obžalobou nesouhlasí.
Klefedron je nová syntetická droga, svým složením připomíná kokain nebo amfetamin. Působí jako velmi silný stimulant, je však velmi nebezpečný, protože se jen velmi obtížné odhaduje bezpečné množství a účinky jsou velmi různorodé. Velmi akutně hrozí předávkování a smrt uživatele.