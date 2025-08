„Odvolací soud ponechal trest osmnáct měsíců, ale s podnínečným odložením na dobu dva a půl roku. V platnosti rovněž ponechal pětiletý zákaz řízení,“ uvedl mluvčí Krajského soudu Igor Krajdl. Zákaz však platí jen na území České republiky. Majetkové postihy, například úhradu odškodněného pozůstalým, řeší jiný soud.

Odvolací soud podle svého vyjádření více zohlednil porušení dopravních předpisů řidičů tahače a osobního vozu, kteří jeli na akci vojenského klubu. Při čekání na otevření závory ke sjezdu z dálnice totiž neoprávněně zastavili v dálničním pravém pruhu.

Po necelých dvou minutách po zastavení a poté, co je objelo několik osobních automobilů, dva kamiony a autobus, přijel litevský kamion naložený osobními vozy.

Řidič kamionu Laisvunas Valinčius vůbec nebrzdil, ani nezměnil směr jízdy. V rychlosti 85 km/h narazil zezadu do fabie a doslova ji sešrotoval o tahač s tankem. V osobním vozu zemřel 75letý řidič a jeho 51letý syn utrpěl těžká zranění, týden byl v kómatu a ze všech následků nehody se zcela nevyléčil dodnes.

Po nehodě se vyhýbá českých silnicím

Prvního soudu v Karviné se obžalovaný Valinčius zúčastnil i s příbuznými, dnešního odvolacího už nikoliv. Obhajoval se tím, že vozy před sebou viděl, ale vůbec nepostřehl, že na dálnici nejedou, ale stojí. Nevšiml si ani objíždějících vozů.

„Pak mě úplně oslnilo ranní slunce a snažil jsem se vyklopit protisluneční clonu. A když jsem si všiml, že auta stojí, už nebyl čas nic udělat,“ vypověděl řidič, původně vyučený obráběč kovů, který i po nehodě pracuje jako řidič kamionu. Jen má údajně méně jízd a vyhýbá se českým silnicím.

Obžalovaný dodal, že za více než dvacet let řidičské praxe neměl nehodu.

Státní zástupce původně žádal podmínečný trest. Karvinský soud však rozhodl o roku a půl vězení, proti čemuž si obžalovaný hned podal odvolání.

Nehoda se stala na dálnici D1 mezi Bohumínem a česko-polskou hranicí.

Karvinský soud verzi oslnění sluncem neuvěřil a poukázal na to, že řidič na dopravní situaci před sebou prakticky vůbec nijak nereagoval.

Soudce dokonce upozornil, že kdyby vyslyšel návrh na podmínku, muž by byl potrestán jen málo nebo fakticky beztrestně.

„Kdekoliv mimo Českou republiku by mohl řídit motorová vozidla a ve zkušební době by se osvědčil už jen tím, že se nebude zdržovat na území naší republiky. Nebyla by to dostatečná generální prevence, pokud bychom na takovou nehodu reagovali tím, že viník odejde prakticky bez trestu,“ poukázal soudce.

Odvolací soud však měl jiné mínění, přičemž kromě části zavinění poškozenými při stání v pravém jízdním pruhu zohlednil i to, že řidič nepožil před jízdou alkohol, ani nejel příliš rychle.

Soud v Karviné letos v březnu poslal řidiče do vězení, odvolací soud to změnil na podmínku