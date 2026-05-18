Soud s lobbistou Dědicem začíná nanovo. Předseda senátu přečte tři tisíce stran spisu

Josef Gabzdyl, ČTK
  12:42aktualizováno  12:42
Po deseti letech opět od nuly. Krajský soud v Ostravě se začal opětovně zabývat případem lobbisty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Jednání jsou naplánovaná až do listopadu.
Martin Dědic u Krajského soudu v Ostravě (13. února 2017).

Martin Dědic u Krajského soudu v Ostravě (13. února 2017). | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Policie přivádí obviněného podnikatele Martina Dědice na Okresní soud v...
Obžalovaný Martin Dědic v jednací síni Krajského soudu v Ostravě. (5. prosince...
Martin Dědic u Krajského soudu v Ostravě (14. února 2017).
Podnikatel Martin Dědic předloni v březnu, kdy na něj byla uvalena vazba. Byl v...
7 fotografií

Ostravský soud začal případ projednávat v roce 2016 a o pět let později Dědice poslal do vězení na osm let a nadto mu zabavil majetek. Jenže loni v prosinci Vrchní soud v Olomouci rozsudek zrušil a nařídil nové jednání.

Důvodem podle soudu byly chybějící přímé důkazy o manipulaci se zakázkami, údajně mohlo jít o legální lobbing.

Dědic dnes ke krajskému soudu nepřišel. Stejně jako všech sedm dalších obžalovaných požádal soud o jednání v nepřítomnosti. Hlavní líčení je podle předsedy senátu Igora Krajdla nařízeno až do listopadu. Každý měsíc mu senát věnuje jeden týden. Dokazování v podobě výslechu všech svědků se ale opakovat nemusí.

„Obžalovaní požádali o konání hlavního líčení bez jejich účasti. Zároveň souhlasili i s tím, že se budou důkazy jen číst,“ uvedl Krajdl. „Jsme v situaci, kdy budeme vše opakovat,“ zdůraznil.

Ostravský lobbista Dědic dostal za manipulace zakázek osm let vězení

Jako první dnes přečetl výpověď samotného Dědice. „Naprosto se distancuji od všech obvinění,“ prohlásil před deseti lety na úvod svého dlouhého vyjádření s tím, že trestní stíhání označil za nezákonné.

Celkem soudce Krajdl očekává, že do podzimu bude muset přečíst tři tisíce stran spisového materiálu.

Podle obžaloby manipuloval ostravský lobbista s některými ostravskými veřejnými zakázkami a za úplatky je pomáhal firmám získat. Podle rozsudku krajského soudu Dědic využíval kontakty s vysoce postavenými politiky moravskoslezské ČSSD.

Podle původního Krajdlova rozsudku získal vliv na chod Městské nemocnice Ostrava a Dopravního podniku Ostrava. Prostřednictvím těchto vztahů získával informace o chodu společností a připravovaných veřejných zakázkách.

Soud v říjnu 2021 společně s Dědicem odsoudil dalších pět lidí souzených ve stejném procesu. Uložil jim jeden nepodmíněný a čtyři podmíněné tresty. Dva další lidi obžaloby zprostil. Všech osm původně obžalovaných je nyní souzeno znovu.

Úplatky a ovlivňování, nebo jen lobbing?

Několik měsíců po nepravomocném odsouzení Dědic čelil další obžalobě, tentokrát se údajně se svým bratrem dopustil legalizace výnosů z trestné činnosti a pokusu maření spravedlnosti. Podle obžaloby se pokusili z dosahu policie dostat devět milionů korun, které Dědic údajně vydělal právě korupčním jednáním v první kauze. Soudní řízení stále neskončilo, čeká se na výsledek řízení v hlavní kauze.

Pochybnosti měl odvolací soud především v otázce, zda skutečně byly veřejné zakázky ovlivněny, jakým způsobem se tak stalo, kdo tak učinil a případně za jakou protihodnotu.

„Ze žádného přímého důkazu, jako jsou výpovědi obžalovaných, svědků či například zajištěné komunikace mezi zainteresovanými osobami, dosud nevyplynulo, že by kterákoliv veřejná zakázka byla ovlivněna způsobem, jak tvrdí obžaloba; krajský soud ve svém rozhodnutí dovozoval vinu obžalovaných zejména z nepřímých důkazů,“ uvedl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Podle soudu také dosavadní znalecké posudky pořízené k některým veřejným zakázkám jednoznačně nevyloučily objektivní parametry výběrových řízení.

„Krajský soud se v návaznosti na výše uvedené též nevypořádal s otázkou postavení obžalovaného Dědice coby lobbisty, respektive zda takovouto činnost skutečně vykonával, jakým způsobem a zda daný výsledek byl legálního, či nelegálního charakteru,“ uvedl olomoucký soud.

5. října 2021

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

18. května 2026  14:14

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Výzkum SPS: Rodiče stavebním oborům věří. Jak z nich ale udělat skutečnou volbu pro jejich děti?

18. května 2026  14:08

Divadlo Šumperk uzavře sezonu dvěma premiérami, jedna z nich je určena dětem

ilustrační snímek

Divadlo Šumperk uzavře letošní divadelní sezonu inscenacemi Děti z Bullerbynu a Kočka v oreganu. Divadelního zpracování Dětí z Bullerbynu od švédské...

18. května 2026  12:30,  aktualizováno  12:30

Model vesmírné rakety SpaceBuzz má zvýšit zájem o technické obory

Model vesmĂ­rnĂ© rakety SpaceBuzz mĂˇ zvĂ˝Ĺˇit zĂˇjem o technickĂ© obory

Model vesmírné rakety SpaceBuzz, který projede pěti regiony Česka, dnes zahájil cestu v Brně na Moravském náměstí. Součástí původně nizozemského projektu je...

18. května 2026  12:21,  aktualizováno  12:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nebezpečný hazard ve Vršovicích, teenageři lezli po jeřábu desítky metrů nad zemí

ilustrační snímek

Tři teenageři v neděli večer vylezli na stavební jeřáb v pražských Vršovicích a pohybovali se ve výšce několika desítek metrů. Dva z hříšníků pak nadýchali přes jedno promile alkoholu.

18. května 2026  13:52

Ostravské mládě orlosupa odchované v Liberci vypustí ve Španělsku

OstravskĂ© mlĂˇdÄ› orlosupa odchovanĂ© v Liberci vypustĂ­ ve Ĺ panÄ›lsku

Do volné přírody ve Španělsku se dostane mládě ohroženého orlosupa bradatého, které se letos v únoru vylíhlo v Zoo Ostrava a následně jej odchoval pár v Zoo...

18. května 2026  12:03,  aktualizováno  12:03

Dobrovolní hasiči v Ostravě dostali nové cisterny za 48 milionů korun

ilustrační snímek

Čtyři ostravské jednotky dobrovolných hasičů dnes převzaly nové cisterny za zhruba 48 milionů korun. Další tři jednotky auta dostanou v následujících měsících....

18. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Světový unikát. Olomoucká zoo získala za odchov zoborožců prestižní cenu

Olomoucká zoologická zahrada získala prestižní ocenění Bílý slon. Po 23 letech...

Po 23 letech se olomoucké zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat zoborožce malajského. V uplynulém roce se to podařilo pouze třem zoo na světě. Za mimořádný úspěch získala prestižní ocenění...

18. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Střet motorkářky s autem omezil provoz na Jarově, ženu odvezli do nemocnice

Nehoda se stala v ulici Českobrodská v Praze. (18. května 2026)

Krátce po poledni se na pražském Jarově v Českobrodské ulici srazilo osobní auto s motorkou. Po nárazu zůstala motorka zaklíněná pod vozidlem, její řidička skončila v péči záchranářů.

18. května 2026  13:42

HSF System se počtvrté za sebou zařadilo mezi Czechia Best Managed Companies

18. května 2026  13:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vulgární Nik Tendo a hokejový pohár. Majáles přinesl euforii, ale i rozpaky

Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026)

Fronty na mistrovský pohár, kalhotky létající na pódium i vulgarity před malými dětmi. Pardubický Majáles letos přinesl nabitý víkendový program, velké emoce i několik kontroverzních momentů. Ačkoliv...

18. května 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Dobrovolníci při akci Čisté Krkonoše sesbírali 2,5 tuny odpadu, i nápravu z auta

ilustrační snímek

Přibližně 2,5 tuny odpadu sesbírali při víkendové akci Čisté Krkonoše dobrovolníci a správci Krkonošského národního parku (KRNAP). Jedním z nalezených předmětů...

18. května 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.