Oloupené a zbité krupiérky se bály o život. Začaly si, tvrdí obžalovaný

Jako smyslů zbavený se podle obžaloby choval třiačtyřicetiletý muž z Dobré na Frýdecko-Místecku, když mu předloni v dubnu v herně v nedalekém Paskově dvě mladé krupiérky odmítly vydat peníze. Podle spisu jim začal vulgárně nadávat a nakonec je zbil. Nyní čelí obžalobě z loupeže. Vinu zatím odmítá, ale možná na dohodu o vině a trestu nakonec přistoupí.

Třiapadesátiletý muž (vpravo) z Frýdecko-Místecka byl obžalován z loupeže v herně v Paskově, kde podle obžaloby zbil i dvě krupiérky. (1. října 2025) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Incident se stal 4. dubna 2023 odpoledne. Muž se podle státního zástupce po prohrání peněz dožadoval vydání třech stovek korun ze své hráčské karty. Pak svůj požadavek zvýšil na deset tisíc korun. Když to mladé ženy odmítly a navíc ho vyzvaly k odchodu z herny, začal běsnit.

„Několikrát obě poškozené uhodil dlaní, loktem i pěstí, vyhrožoval jim zabitím a vulgárně jim nadával. V útoku nepřestal ani po použití pepřového spreje a paralyzéru,“ uvedl státní zástupce s tím, že když se napadeným podařilo využít nouzové tlačítko, přispěchali později na pomoc vedoucí herny a další pracovníci.

Muž při útoku rovněž poškodil monitory a počítačovou klávesnici, když křičel, že to tam všechno rozbije.

Vinu obžalovaného má žalobce za prokázanou a poukázal přitom například na kamerové záznamy z herny.

Matka obžalovaného okřikla napadené ženy

Obě ženy se musely nechat ošetřit v nemocnici, zranění naštěstí nebyla vážná. Jedna ze žen však dlouho trpěla posttraumatickou psychickou poruchou.

Za trestný čin loupeže muži hrozí od pěti do dvanácti let vězení, žalobce navrhuje pět a půl roku za mřížemi, k tomu ambulantní psychiatrickou léčbu. Navíc by měl napadeným, herně a pojišťovnám zaplatit celkem zhruba čtvrt milionu korun.

Obžalovaný před začátkem jednání i uvnitř soudní síně dával najevo, že s obžalobou nesouhlasí. Navíc se ho hlasitě zastávala i jeho matka, která nejprve okřikla novináře a poté se dokonce obořila i na přítomné napadené ženy. „Nebrečte,“ křikla. Na to ji soudce varoval, že v případě opakování může být z jednání vykázaná.

Lupič v České Lípě pořezal barmanku v herně, podle svědka šel jako tučňák

Po asi čtvrthodinovém jednání bez veřejnosti nakonec obžalovaný se svým obhájcem svolili, že se pokusí vyjednat dohodu o vině a trestu, což by kromě přiznání pravděpodobně znamenalo i nižší trest.

„Neudělal jsem to, naopak to byly ony, co tu potyčku vyprovokovaly použitím pepřáku. Jen jsem máchal rukama, nic víc,“ řekl obžalovaný médiím po jednání.

Napadené ženy špatně nesly přítomnost muže v soudní síni, jedna se rozplakala. Sdělily, že se dalšího jednání nezúčastní. „Kdyby tehdy nepřišla pomoc, asi by nás zabil. Bylo to hrozné,“ poznamenala po líčení jedna z krupiérek.

Jednání bylo odročeno na listopad, kdy se rozhodne, zda muž přistoupí na dohodu, nebo bude soud pokračovat dalším dokazováním viny.

