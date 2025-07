Jiří Madzia se po brutálním napadení seniora vrací tam, kde už strávil většinu svého života. Za mřížemi by měl zůstat dvanáct let. (22. července 2025) | foto: Petra Sasínová, MF DNES

Madziu naštvalo, že se opilý starší muž pomočil v posteli. „Je mi to strašně moc líto. Byl jsem hodně opilý, skoro nic si nepamatuji. Mrzí mě to, navíc to byl vlastně můj přítel,“ hájil se u soudu dvaapadesátiletý muž.

Nebýt dohody o vině a trestu, která spolupracujícímu obžalovanému zaručuje oproti klasickému soudnímu procesu mírnější trest, soud by s největší pravděpodobností využil možnosti mimořádného zvýšení trestu nad sazbu 5 až 12 let.

Předsedkyně senátu Natálie Tognerová při odůvodnění rozsudku prohlásila, že adekvátní potrestání by v tomto případě bylo 15 roků vězení.

Důvodem je především mimořádná trestní minulost obžalovaného. V rejstříku trestů má 14 záznamů, a to včetně vraždy, loupeže a další těžké újmy na zdraví. „S takovou recidivou jsem se v praxi ještě nesetkala,“ potvrdila soudkyně.

V patnácti trest, v sedmnácti vražda

Ve výkonu trestu už Jiří Madzia strávil více než 33 let svého života. Poprvé byl odsouzený jako patnáctiletý. V sedmnácti spáchal loupežnou vraždu, za kterou šel do vězení na osm a půl roku.

„Společně s dalšími dvěma mladíky přepadli šedesátiletého muže v jeho bytě. Chtěli peníze,“ přiblížila soudkyně. Jeden z kompliců tenkrát oběť ubodal 47 bodnými ranami nožem.

Zločinu těžkého ublížení na zdraví se Madzia dopustil dokonce během výkonu trestu v Praze na Pankráci. Naposledy se dostal na svobodu v roce 2022.

Kromě toho, že málem utloukl dvaasedmdesátiletého muže z noclehárny, kterému způsobil krvácení do mozku s pravděpodobně trvalými následky, se z tohoto období mimo nápravné zařízení zodpovídal také z krádeže, dalšího pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví.

Z posudků znalců z oboru psychiatrie a psychologie vyplynulo, že Madzia trpí disociální poruchou osobnosti, která se u něj začala projevovat už v útlém mládí.

„Čtyři litry alkoholu denně“

Netrpí ale žádnou závažnou duševní nemocí, která by ho zbavovala trestní odpovědnosti. Konkrétně v době útoku na muže v noclehárně byly podle znalců jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti sníženy asi o třetinu.

Velkým problémem v jeho dosavadním životě byl alkohol. Podle znalců užíval i pervitin. Sám Madzia závislost na alkoholu nepopírá.

„Když jsem byl naposledy venku, pil jsem i čtyři litry tvrdého alkoholu denně. A bývaly situace, kdy jsem pak byl hodně agresivní. I moje družka si se mnou užila,“ přiznal u soudu a otáčel se za ženou v jednací síni, která se k němu hlásila a povzbudivě se na něj usmála.

Znalci se shodli, že naděje na nápravu tohoto muže jsou nulové či jen velmi nízké. Nenavrhli mu ani ochranné léčení s odůvodněním, že by to nemělo smysl.

Úterní rozsudek je pravomocný. Nikdo se proti němu neodvolal.