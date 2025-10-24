Anderka má také na náhradách škody zaplatit šest milionů korun. Odsouzený si hned podal odvolání, státní zástupce si na případné odvolaní ponechal lhůtu.
Muži přitěžovalo to, že se v minulosti dopustil podobného činu. V roce 2013 dostal čtyři roky vězení za zapálení chodby, kde ležel nemohoucí muž. V roce 2015 byl podmínečně propuštěn, ale už o rok později stál před soudem za loupež. Takže nakonec si odpykal zbytek předešlého trestu plus navíc tři a půl roku. Z vězení vyšel v roce 2021.
Státní zástupce Vít Legerský tak pro něj navrhl výjimečný trest, 27 a půl roku vězení. „Podobného činu se už obžalovaný dopustil, má nulovou sebereflexi a jeho náprava je tak velmi problematická,“ vysvětlil státní zástupce.
Zmínil také Anderkovu údajnou fascinaci ohněm. „V jeho mobilním telefonu byly nalezeny fotografie samotného ohně, na internetu si vyhledával fotografie s klíčovým slovem oheň a před známými opakovaně říkal, že by chtěl něco zapálit,“ podotkl státní zástupce.
Muž byl souzen za pokus o vraždu, za což mu hrozilo 15 až 20 let, případně výjimečný trest od 20 do 30 let.
Posudek: Agresivní egoista a manipulátor
Anderka se nedoznal, naopak tvrdil, že ženu sice benzinem polil, ale rozhodně nezapálil, protože byl zrovna na odchodu. „Možná si to udělala sama, když si zapalovala cigaretu, možná jí někdo pomohl, ale to bych spekuloval,“ tvrdil.
Na tvrzení, že ženu polil benzinem, ale nezapálil, stavěl i jeho obhájce, který poukázal na nevěrohodnost svědků. Lidé přítomni činu byli totiž všichni silně opilí. „Vždyť i poškozená žena měla 2,4 promile,“ konstatoval obhájce. „Žádám o zproštění obžalovaného v celém rozsahu, protože se zcela neprokázalo, kdo a jakým způsobem ženu zapálil,“ řekl.
|
Za vraždu manželky si muž odsedí 27 let, znehybnil ji a nechal uhořet v autě
Soud nakonec stanovil trest na 24 let, Anderka se musí ambulantně psychiatricky léčit a nadto musí zdravotní pojišťovně zaplatit tři miliony korun, k tomu stejnou částku i popálené ženě.
Soudce řekl, že svědecké výpovědi doplňovaly stopy na místě činu i znalecké posudky. „Polehčující okolnost jsme u obžalovaného nenašli ani jednu, přitěžujících celou řadu,“ konstatoval soudce.
Zmínil také psychologický posudek, který muže označoval za egoistického, agresivního a manipulátora. „To ukazuje na výrazné narušení jeho osoby se sníženou možností nápravy,“ podotkl soudce.
Dnes projednávaný incident se ve Frýdku-Místku odehrál v sobotu 10. srpna před 20. hodinou.
Opilý Anderka podle žaloby předhodil několik králíků americkému stafordovi, kterého přivedl jeho známý. Když se jednapadesátiletá hostitelova družka snažila Anderku zastavit, šel do kůlny, kde našel kanystr s benzinem, kterým polil králíkárnu a poté i dotyčnou ženu. Králíkárnu pak zapálil.
Doživotní následky
Následně podle obžaloby v zahradním altánu přisedl k ženě a přiložil plamen ze zapalovače do její blízkosti. „Oděv byl však nasáklý benzinem, čímž inicioval vznícení benzinových par, a plameny okamžitě zachvátily oděv i povrch těla poškozené,“ konstatuje žaloba.
|
Vypadala strašně, možná si to udělala sama, řekl muž souzený za zapálení ženy
Přivolaní záchranáři zjistili, že žena na třetině těla utrpěla popáleniny třetího stupně, tedy ty nejzávažnější. Většina z nich byla v horní části těla, zejména v obličeji. „Pacientka byla v přímém ohrožení života. Musela být uvedena do umělého spánku, posádky zajistily její dýchací cesty intubací a převedly na přístrojem řízené dýchání,“ popsal tehdy mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. V nemocnici zůstala až do začátku prosince, tedy takřka čtyři měsíce.
Žena dosud trpí fyzickými i psychickými následky útoku, některé z nich budou podle odborníků doživotní.
Anderka má základní vzdělání a v minulosti pracoval jako kuchař a číšník, v poslední době však takřka výhradně načerno. U soudu přiznal, že víkendově pije alkohol a kouří marihuanu.