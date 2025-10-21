Bleskový soud. Muž zpronevěřil přes třicet milionů, půjde na čtyři roky do vězení

Autor: jog
  17:22aktualizováno  17:22
Jen jedno líčení trval na krajském soudu v Ostravě případ podnikatele z Ostravska, který od třiceti lidí vybral přes třicet milionů korun, které sliboval zhodnotit s mimořádným ziskem. Jenže život zlepšil jen sobě a svým nejbližším, když podle žaloby vybrané finance z většiny zpronevěřil. Nakonec po jeho přiznání soud vynesl rozsudek čtyř let a dvou měsíců vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Společnost MP finanční servis vystupovala jako solidní partner při zhodnocení investic. „Jenže finanční prostředky byly použity jinak, než bylo deklarováno, a část z nich směřovala na osobní účty obžalovaného nebo jeho blízkých,“ uvedl státní zástupce s tím, že trestná činnost se týkala let 2015 až 2020.

Se zhruba třiatřiceti miliony korun naložil pětapadesátiletý muž podle spisu tak, že nejprve vyplácel úroky a prodlužoval splatnost, přičemž se snažil o udržení zdání úspěšného podnikání a investování do nemovitostí.

Část peněz však podle spisu směřovala na osobní účty investora a jeho nejbližších. Přitom někteří lidé mu svěřili až dva miliony korun a on jim sliboval i sedm procent úroků.

Cizích 21 milionů žena utratila za luxus. Na trestu se dohodla, poškození se čílí

„Od roku 2021 obžalovaný přestal hradit úroky a dluhy splácel v minimálních částkách,“ připojil žalobce. Poukázal i na to, že už dříve muž podnikal v nemovitostech, a to také neúspěšně, takže údajně musel vědět, že slibovaných úroků nemůže docílit.

Vrátil zatím necelých šest milionů

Státní zástupce navrhl, aby muž za podvod dostal až šestileté vězení. V případě dohody o vině a trestu návrh o rok a půl zmírnil. „Přiznávám vinu,“ prohlásil obžalovaný.

Obhajoba pak poukazovala na to, že se muž snažil škodu co nejvíce snížit a své počínání tak napravit. „Škodu splácel ve velmi velkém rozsahu, přičemž splatil necelých šest milionů korun,“ konstatoval obhájce.

Soudce nakonec vynesl rozsudek čtyř let a dvou měsíců, tedy celkem padesáti měsíců vězení. Nadto muž musí nahradit škodu. Obžalovaný se v případě výše trestu vzdal odvolání, u náhrady škody si však ponechal lhůtu.









Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.