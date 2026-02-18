Sedmatřicetiletému muži za surovou vraždu nezletilého dítěte hrozilo vězení od patnácti do dvaceti let. Na základě navržené dohody o vině a trestu navrhl státní zástupce trest osmnáct let. Soud ji ve středu přijal.
Muž má podle rozhodnutí soudu otci zavražděného dítěte jako nemajetkovou újmu zaplatit 1,4 milionů korun, dědečkovi 25 tisíc za náklady pohřbu chlapce.
Odsouzený i státní zástupce se vzdali možnosti odvolání, rozsudek je tedy pravomocný. „ Je mi líto, co se stalo. Mám Matyáška v srdíčku. Budu ho tam mít navždy,“ konstatoval muž v jednací síni.
Chlapeček byl mentálně i vývojově zaostalý, měřil 95 centimetrů a vážil jen třináct kilogramů. S matkou a otčímem žil na bruntálské ubytovně jen zhruba měsíc.
Domácnost to byla podle svědků a chlapcových příbuzných hodně hlučná. Muž má už z předchozího manželství čtyři nezletilé děti. Dokonce ho loni Okresní soud v Děčíně potrestal podmínkou za násilí proti tehdejší manželce.
Násilnicky se choval i v novém vztahu, což nejvíce odnášel právě chlapec. U soudu zaznělo, že obžalovaný chlapce opakovaně bil vařečkou, opaskem a dřevěnou deskou s kolíky, dále mu způsoboval zranění pěstí a dával mu takzvaná „čelíčka“. Také ho občas vložil do otevřeného úložného prostoru válendy, kde na něj našlapával.
Večer před smrtí se hoch pomočil a pokálel. Za to ho otčím bil dřevěnou tyčí tak dlouho, až chlapeček ztratil vědomí. To se ho násilníkovi ještě podařilo několika ranami pěsti do zad probrat.
Zlomená žebra, zhmožděné srdce, krvácení jater
Následné ráno chlapce postavil na podlahu a zezadu jej vší silou kopl do zad. Když chlapec ztratil vědomí, tak mu první pomoc opět dával tak, že ho položil na svá kolena a opakovaně ho udeřil do zad. Teprve asi po čtvrt hodině přivolal záchranáře.
Chlapci už bohužel nebylo pomoci. Záchranáři i policisté pojali podezření na cizí zavinění, soudní pitva to potvrdila. Muž byl obviněn a vzat do vazby, později i obžalován.
„Poranění to byla poměrně rozsáhlá, například bylo zjištěno nitrolebeční krvácení, zlomená žebra, zhmoždění srdce a krvácení jater,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský.
Přiblížil, že prvních deset dnů asi měsíčního soužití muže s chlapcem a jeho matkou bylo bez větších problémů. „Jenže pak se začala projevovat jeho problémová osobnost a naprostá neschopnost zvládat svůj hněv,“ řekl státní zástupce. Matka byla některým incidentům přítomna, snažil se prý bití svého syna částečně zabránit, ale marně.
Navzdory pravomocnému rozsudku legislativa v tomto případě nařizuje neuvádět celé jméno a podobu pachatele, a to kvůli tomu, že má ještě čtyři nezletilé potomky.