Seniora soudí za vraždu kvůli drogám. Krysa, nazvala ho matka zastřeleného muže

Incident se stal ve středu 19. července ve večerních hodinách v beskydské Hrčavě, malé vesničce s 250 obyvateli, kam často zajíždějí turisté k takzvanému Trojmezí, tedy bodu vyznačeném památníkem, kde se sbíhají hranice České republiky, Slovenska a Polska.

Podle místních bylo pro mnohé veřejným tajemstvím, že se v jednom z domků děje něco nekalého, ale nikdo nic neohlásil, údajně ze strachu. V osudný den byl Husar podle žaloby nespokojen s výkonem vařiče, protože to vypadalo, že z várky pervitinu nic nebude.

Proto ho podle spisu zamkl v domku s tím, ať dílo dokončí. Když venku hlídkoval, vyzbrojen samonabíjecí pistolí, tak k objektu přijel vůz audi se slovenskou registrační značkou. Uvnitř seděli muž se ženou. Ti se snažili, aby ozbrojený muž propustil jejich známého, kterého uzamkl v domě.

„Obžalovaný nakonec na automobil čtyřikrát vystřelil, přičemž jedna střela zasáhla 43letého řidiče otevřeným okýnkem do týlní části hlavy a poranila i mozek,“ popsal státní zástupce Vít Legerský. Další střely skončily v karoserii automobilu.

Obžalovaný přiznal vinu

Ačkoliv těžce zraněného muže odvezli záchranáři do ostravské fakultní nemocnice a tam se ho několika operacemi snažili zachránit, po třinácti dnech zemřel.

Husar jak u policejních výslechů, tak i na soudu odmítl vypovídat. Jen přečetl prohlášení, že ho čin mrzí, protože ví, kolik bolesti způsobil. „A přiznávám vinu,“ konstatoval.

Jak vyplynulo z dalšího jednání soudu, 71letý muž má velmi mladou manželku a čtyři děti ve věku jeden rok až čtrnáct let. Pobírá slovenský důchod a má třetí stupeň invalidity kvůli špatnému zraku.

Na soud dorazili i slovenští příbuzní zavražděného, kteří přes zmocněnce žádají jako odškodnění milion korun za každého z nich. V jednací síni si k obžalovanému nebrali servítky. „Ty jsi ještě nezdechl?,“ zeptal se nejprve bratr zemřelého.

Matka mrtvého: Cigán by dostal doživotí

Jeho matka ke konci jednání začala vykřikovat, že nic neslyší. „Když zabil cigána, tak dostane pár let, kdyby to udělal cigán, tak by dostal doživotí,“ lamentovala. Nepřestala, aniž když ji soudkyně několikrát napomenula, nakonec ji vykázala na chodbu.

Starší žena rovněž obžalovaného několikrát nazvala krysou.

Husarovi hrozí za vraždu, poškození cizí věci a nedovolené ozbrojování dvanáct až dvacet let vězení. Státní zástupce nejprve navrhoval šestnáct let vězení, po jeho doznání slevil na nejméně čtrnáct let. „Přiznání musíme zohlednit, ale nesmíme ho ani přeceňovat, protože při vyšetřování bylo shromážděno tolik důkazů jeho viny, že mu v podstatě nezbylo nic jiného,“ vysvětlil žalobce.

Obhájkyně navrhla trest na spodní hranici sazby, tedy dvanáct let. Co se týče majetkových náhrad, tak žalobce i obhájkyně na rozdíl od zmocněnce poukázali na to, že by se mělo posuzovat podle příbuzenské blízkosti a počtu kontaktů s později zavražděným. Rozsudek padne příští týden.