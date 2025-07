Vypadala strašně, možná si to udělala sama, řekl muž souzený za zapálení ženy

Státní zástupce Vít Legerský ještě před dnešním jednáním řekl, že pokud obžalovaný nezmění svůj postoj ke svému počínání, bude žádat výjimečný trest nad dvacet let vězení, a to 24 až 25 let.

„A to i s ohledem na trestní minulost obžalovaného, kdy se dopustil něčeho podobného. Napadený muž tehdy utrpěl menší popáleniny,“ vysvětlil žalobce. Jak vyšlo najevo, Anderka je nyní v jiném případu souzený za vydírání.

Dnes projednávaný incident z Frýdku –Místku se odehrál v sobotu 10. srpna před 20. hodinou. Anderka u soudu řekl, že se cítí nevinen a rozhodl se, že bude vypovídat.

V osudný den se na mejdanu na zahradě pohádal s hostitelem a jeho družkou. Většina přítomných už byla opilá.

Králíky házeli stafordovi, ten je hned zakousl

Opilý Anderka pak podle spisu předhodil několik králíků americkému stafordovi, kterého přivedl jeho známý. Když se jednapadesátiletá hostitelova družka snažila Anderku zastavit, šel do kůlny, kde našel kanystr s benzinem, kterým polil králíkárnu a poté i dotyčnou ženu. Králíkárnu pak zapálil.

Následně podle obžaloby v zahradním altánu přisedl k ženě a přiložil plamen ze zapalovače do její blízkosti. „Oděv byl však nasáklý benzinem, čímž inicioval vznícení benzinových par a plameny okamžitě zachvátily oděv i povrch těla poškozené,“ konstatuje žaloba.

Přivolaní záchranáři zjistili, že na více než polovině těla utrpěla popáleniny III. stupně, tedy ty nejzávažnější. Většina z nich byla v horní části těla.

Anderka u soudu prohlásil, že uvedený popis se zakládá na pravdě, tedy kromě toho, že ženu zapálil. Na ženu prý vychrstl benzin jen proto, aby se uklidnila. „Pomohlo to, odešla do altánu,“ řekl s tím, že netuší, jak žena začala hořet.

Žena a pojišťovna žádají přes pět milionů

„Šel jsem se vyčurat, když se v altánu začalo něco dít a začali křičet. Otočil jsem se a Milada hořela. Možná si to udělala sama, když si zapalovala cigaretu, možná jí někdo pomohl, ale to bych spekuloval. Snažil jsem se ji vlastním tělem uhasit a pak jsem pomohl přivolat záchranku,“ popsal. „Vypadala strašně, měla popálené vlasy, rty snad vůbec neměla,“ pokračoval ve výpovědi.

Přesto on a další dva muži z místa odešli. „Přilétal vrtulník, už nebyl důvod, Miladě už jsme nemohli více pomoci,“ uvedl obžalovaný.

„Pacientka byla v přímém ohrožení života. Musela být uvedena do umělého spánku, posádky zajistily její dýchací cesty intubací a převedly na přístrojem řízené dýchání,“ popsal tehdy mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Pacientku v kritickém stavu odborníci v Popáleninovém centru ostravské fakultní nemocnice zachránili, ale má trvalé následky.

Popálená žena žádá jako náhradu fyzické újmy tři miliony korun, navíc si zdravotní pojišťovna nárokuje 2,9 milionu korun za náklady léčení.

David Anderka podle obžaloby polil benzinem a zapálil ženu a králíkárnu. Hrozí mu více než dvacet let vězení.

Policisté nejprve zadrželi čtyři lidi, tři však po výslechu propustili, v cele zůstal jen David Anderka.

Když se jej dnes soudce zeptal, proč se známým předhodili dva nebo tři králíky psovi, který je hned zakousl, obžalovaný odpověděl: „Byla to hloupá sranda, hodně hloupá sranda,“ konstatoval. Zapálení králíkárny vysvětlit neuměl.

Přiznal, že cítí určitý podíl viny. „Kdybych ji (ženu) nepolil benzinem, tak by se to nestalo. Pokud to půjde, tak bych jí chtěl pomoci,“ prohlásil.

U soudu dnes dále řekl, že víkendově pije alkohol a kouří marihuanu. „A tak jednou měsíčně si dám pervitin,“ doznal se muž se základním vzděláním, který pracoval například jako číšník nebo kuchař.

Soud dnes skončil bez vynesení rozsudku, jednání bylo odročeno na srpen, kdy bude vyslechnuta popálená žena, vypovídat mají i svědci a znalci.