Obžalovaní se přiznali a prohlásili vinu. Údajný organizátor Jozef Plavák dostal trest 5,5 roku vězení a jeho komplicové Martin Mikota a Valentín Babic 4 roky a 3,5 roku. Plavák si ponechal lhůtu na případné odvolání, další dva se této možnosti vzdali. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu u všech odsouzených.

Mikota s Babicem do směnárny vpadli v úterý 14. května 2024 po osmé hodině, a to hned jak směnárnice provozovnu otevřela. Plavák mezitím čekal na výsledek akce v pronajatém bytě v Ostravě.

Dva dny předtím ve fanzóně u ostravské sportovní haly zakoupili dresy a kšiltovky, v dalších ostravských obchodech pak sprej, dva batohy a stahovací pásky. Francii si pachatelé pro své maskování vybrali proto, že ten den hrála zápas.

Jeden z lupičů vnikl za ženou a dožadoval se klíčů od trezoru. Jenže směnárnice se začala bránit a snažila se vysmeknout, druhý z lupičů posprejoval černou barvou kameru uvnitř provozovny, ale s nebojácnou ženou komplicovi pomoci nemohl, protože se dveře od přepážky zabouchly.

A když se ženě podařilo nohou spustit tlačítko alarmu, tak se dali na útěk. Jeden z nich navíc dres i kšiltovku vyhodil v nedaleké popelnici. Napadená utrpěla četné hematomy a pohmožděniny, dostala i pořádný šok a do směnárny se podle dostupných informací už nevrátila.

Když na místo záhy dorazili policisté, jako první padla varianta francouzských fanoušků, protože lupiči na sebe mluvili česko-slovensky.

Policistům se pak podařilo najít i obchod, kde koupili batohy, tam také měli kameru. A netrvalo dlouho a první dva dopadli, zrovna když vyklízeli byt. A třetí se pak přihlásil sám.

Dva z nich skončili ve vazbě. Vedle prohlášení viny u soudu všichni litovali a dušovali se, že je moc mrzí, co provedli. Babic dokonce napsal směnárnici omluvný dopis, který však nepřijala. „Velmi toho lituji a to, co jsme udělali, je neodpustitelné,“ štkal například Mikota.

Jedenáct let za drogy

Pachatelé se sice v České republice v minulosti ničeho trestného nedopustili, ale na Slovensku měli dva z nich povícero nezákonného jednání. Plavák dokonce dostal jedenáct let za výrobu a distribuci drog. Naopak soud přihlédl k tomu, že svým svědectvím pomohl objasnit jinou trestní věc.

Státní zástupkyně při závěrečných návrzích zohlednila přiznání viny i další polehčující okolnosti, obhájci kromě Plaváka žádali případně i možnost podmínek.

Soudce při zdůvodnění rozsudku upozornil, že senát vzal jako polehčující okolnost i to, že se lupiči nedopustili hrubého násilí, například ran pěstí nebo kopanců. „Upozorňuji však, aby všichni dodrželi nástup do výkonu trestu, protože jinak bude vydán eurozatykač,“ varoval soudce.

Na úplný závěr si pak vzal slovo Plavák, kterému se nelíbilo, že soud pustil Mikotu z vazby, a to do nástupu do vězení, aby dořešil některé osobní problémy. „On je recidivista a on všechno zorganizoval, Babice i bil. Teď moc lituju toho, že jsem nevypovídal. Jsem naštvaný, co se stalo,“ hořekoval opožděně.

Zpackané přepadení směnárny v centru Ostravy: