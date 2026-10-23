Krajský soud v Ostravě eviduje 14 návrhů na zneplatnění voleb a referenda

Krajský soud v Ostravě eviduje 14 návrhů na neplatnost komunálních voleb nebo místního referenda, které byly podány v zákonné lhůtě. Ta vyprší dnes v 16:00. Některé návrhy byly podány dvakrát. Nová podání se týkají například Havířova na Karvinsku, Bruntálu, Polanky nad Odrou, Rýžoviště či Heřmanovic. Soud už zamítl první návrh, který se týkal komunálních voleb v ostravském obvodu Hrabová. ČTK to dnes řekl mluvčí soudu Igor Krajdl.
Mezi novými podáními je například návrh týkající se voleb v Havířově. "Navrhovatel v něm namítá chybu v zápisu volební komise, podle kterého byly u kandidátů započítány pouze preferenční hlasy, nikoliv hlasy pro celou kandidátní listinu," řekl s tím, že další dva návrhy se týkají Heřmanovic na Bruntálsku a požadují neplatnost volby kandidátů. Podle navrhovatelů jeden z kandidátů získal nulový počet hlasů, přestože nejméně šest lidí uvedlo, že jej volilo.
V Polance nad Odrou navrhovatel zpochybňuje započítání hlasů pro kandidáta, který před volbami zemřel. Jeho hlasy se tak neměly počítat. Kandidát ale podle podání získal 59 hlasů. Navrhovatel tvrdí, že rozdílný postup mohl ovlivnit výsledek voleb.
Další dva návrhy se týkají Bruntálu. Sdružení Bruntál srdcem a rozumem požaduje neplatnost celých voleb. Namítá mimo jiné chybějící informace o volebních okrscích a nesprávné zabezpečení volební urny, která podle něj nebyla řádně zapečetěna. Samostatné podání zpochybňuje volbu jednoho ze zvolených zastupitelů s tvrzením, že v Bruntále nebydlí.
Mezi dříve podanými návrhy jsou vedle už rozhodnuté Hrabové také návrhy týkající se Karviné a ostravských městských obvodů Staré Bělé a Hošťálkovic. V Karviné hnutí SPD žádá přepočítání hlasů ve vybraných okrscích, protože mu podle jeho lídra Ladislava Hammera chyběly k získání zastoupení v zastupitelstvu dva hlasy. Ve Staré Bělé se neúspěšný lídr kandidátky ODS domáhal přezkoumání volebního výsledku. V Hošťálkovicích navrhovatel zpochybnil platnost voleb kvůli údajnému zneužití obecních peněz v kampani.
Samostatný návrh se týká místního referenda ve Starých Heřminovech na Bruntálsku, v němž obyvatelé odmítli projekt větrných elektráren. Navrhovatel zpochybnil formulaci referendové otázky.
Krajský soud v Ostravě ve čtvrtek zamítl návrh na neplatnost komunálních voleb v Hrabové. Lídr neúspěšného uskupení Hrabovou pro lidi Jan Dvořák namítal údajná porušení volebního zákona, mimo jiné v souvislosti se zápisem kandidáta na kandidátní listinu a komunikací úřednice s volebním zmocněncem. Soud dospěl k závěru, že navrhovatel neprokázal, že by uvedené skutečnosti mohly hrubě ovlivnit výsledek voleb. Proti usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
Návrhy na neplatnost voleb nebo hlasování bylo možné podávat od 14. října do dnešních 16:00. Soud má na rozhodnutí 20 dnů od doručení příslušného návrhu. V případě složitějších sporů může být lhůta prodloužena.