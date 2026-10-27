Krajský soud v Ostravě eviduje 23 návrhů na zneplatnění voleb a referenda

Krajský soud v Ostravě eviduje 23 návrhů na neplatnost komunálních voleb či referenda v Moravskoslezském kraji. Zatím rozhodl o jednom z nich, který se týkal voleb v ostravském obvodu Hrabová. Lhůta pro podávání návrhů skončila minulý týden v pátek. ČTK to dnes sdělil mluvčí soudu Igor Krajdl. Návrhy se podle něj týkají různých pochybení, která podle navrhovatelů mohla ovlivnit výsledky voleb. Namítají například nesprávné sčítání hlasů, chyby při přepočtu preferenčních hlasů, nesrovnalosti v kandidátních listinách nebo porušení pravidel volební kampaně.
Dva z naposledy podaných návrhů se týkají například Havířova na Karvinsku. "Zpochybňují způsob započítávání hlasů a přepočtu mandátů či údajné prosazování zemřelého kandidáta na kandidátní listinu," uvedl. V Karviné se na soud obrátilo uskupení Srdcem pro Karvinou. Jeho návrh navazuje na stížnost hnutí SPD, které žádá přepočítání hlasů. Uskupení chce, aby byly přepočítány hlasy pro všechny kandidující subjekty.
V ostravském obvodu Poruba navrhovatel zpochybňuje zvolení posledního kandidáta za ANO. Důvodem má být možná chyba při přepočtu preferenčních hlasů. V Moravské Ostravě a Přívozu se uskupení SrdcOVA domáhá přezkoumání výsledků s tvrzením, že hlasy byly nesprávně sečteny a do zastupitelstva měl být zvolen ještě jeden jeho kandidát.
"Návrh týkající se Leskovce nad Moravicí na Bruntálsku poukazuje na svědectví dvou členů volební komise, podle nichž zápis neodpovídá skutečnému počtu hlasů. Navrhovatel zároveň namítá nezákonnou agitaci před volební místností, kde se měla nacházet fotografie jedné z kandidátek," uvedl Krajdl.
V Kravařích na Opavsku se zase návrh týká neplatnosti voleb. Zpochybňuje mimo jiné podpisy při registraci kandidátky Kravaře prosperující a upozorňuje na údajné chyby při sčítání hlasů. V Hrabyni na Opavsku navrhovatel namítá, že jeden z kandidátů ve skutečnosti v obci nebydlí a jeho uváděné bydliště je fiktivní.
Krajský soud v Ostravě už zamítl návrh na neplatnost komunálních voleb v ostravském obvodu Hrabová. Lídr neúspěšného uskupení Hrabovou pro lidi Jan Dvořák namítal údajná porušení volebního zákona. Soud dospěl k závěru, že navrhovatel neprokázal, že by uvedené skutečnosti mohly zásadně ovlivnit výsledek voleb.
O návrzích na neplatnost voleb rozhodují krajské soudy. Zákonná lhůta pro rozhodnutí činí 20 dnů od doručení návrhu. V případě komplikovanějších sporů může být i delší.