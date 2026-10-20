Krajský soud v Ostravě řeší čtyři stížnosti na volby, jednu na referendum

Krajský soud v Ostravě k dnešnímu dni obdržel v souvislosti s letošními komunálními volbami zatím čtyři návrhy na vyslovení neplatnosti hlasování nebo volby kandidáta. Další, pátý návrh, se týká místního referenda ve Starých Heřminovech na Bruntálsku, v němž lidé hlasovali o větrných elektrárnách. Soud zatím o žádném z podání nerozhodl. ČTK to řekl mluvčí soudu Igor Krajdl.
Dva totožné návrhy se týkají Karviné. Hnutí SPD žádá přepočítání hlasů ve vybraných volebních okrscích, protože mu podle jeho lídra Ladislava Hammera chyběly k získání zastoupení v zastupitelstvu dva hlasy. Návrh na přepočítání podalo hnutí ke krajskému soudu 16. října. Hammer tehdy ČTK řekl, že SPD má pochybnosti o správnosti sčítání v některých okrscích a očekává, že by mohla získat desítky hlasů navíc. Podle něj by to mohlo vést k zisku dvou mandátů.
Další návrh se týká voleb do zastupitelstva v ostravské Hrabové. Jeho autor zpochybňuje platnost volby. V ostravské Staré Bělé se zase neúspěšný lídr kandidátní listiny ODS domáhá přezkoumání výsledku. Ve volbách skončil na třetím místě a na jediného
zvoleného kandidáta měl ztrátu 28 hlasů. Žádá proto přepočítání hlasů.
Návrh na vyslovení neplatnosti voleb podali také v ostravských Hošťálkovicích. Směřuje proti stávajícímu starostovi a lídrovi kandidátky Občané pro Hošťálkovice. "Navrhovatel namítá, že při volební kampani byly zneužity obecní prostředky," řekl Krajdl.
Páté podání se týká místního referenda ve Starých Heřminovech. Navrhovatel zpochybňuje platnost hlasování kvůli podle něj nesprávně formulované referendové otázce, která se týkala větrných elektráren. Lidé v referendu rozhodovali o tom, zda má zastupitelstvo obce poskytovat součinnost případným investorům v otázce přípravy a realizace výstavby větrných elektráren na území obce. Lidé v referendu projekt odmítli.
Návrhy na neplatnost voleb nebo hlasování mohou lidé podávat od 13. do 23. října. Soud má podle Krajdla na rozhodnutí lhůtu 20 dnů od doručení příslušného návrhu.