Krajský soud v Ostravě zamítl návrh na neplatnost voleb v Hrabové

Krajský soud v Ostravě zamítl první návrh na vyslovení neplatnosti letošních komunálních voleb v ostravském městském obvodu Hrabová. Navrhovatel a lídr neúspěšného uskupení Hrabovou pro lidi Jan Dvořák si stěžoval na údajné porušení volebního zákona a zpochybňoval férovost voleb. Soud námitky označil za nedůvodné. Vyplývá to z usnesení zveřejněného soudem. Proti usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
Dvořák kritizoval mimo jiné postup úřednice při komunikaci o volebním zmocněnci, nezapsání jednoho z kandidátů na kandidátní listinu volební strany Hrabovou pro lidi a zveřejnění informace o politické příslušnosti této kandidátky. Podle něj tato pochybení narušila rovné podmínky voleb a mohla ovlivnit výsledek.
Podle soudu ale navrhovatel neprokázal, že by uvedené skutečnosti hrubě ovlivnily výsledek voleb. Volební soudnictví vyžaduje nejen doložení případného porušení zákona, ale také prokázání jeho souvislosti s výsledkem voleb a dostatečné intenzity pochybení, uvedl v rozhodnutí předseda senátu Jiří Gottwald.
Krajský soud v Ostravě podle informací zatím eviduje čtyři návrhy související s letošními komunálními volbami a jeden návrh týkající se místního referenda ve Starých Heřminovech na Bruntálsku. Vedle Hrabové se volební podání týkala Karviné a ostravských obvodů Stará Bělá a Hošťálkovice.
V Karviné žádá hnutí SPD přepočítání hlasů ve vybraných okrscích, protože mu podle jeho lídra Ladislava Hammera chyběly k získání zastoupení v zastupitelstvu dva hlasy. Ve Staré Bělé se neúspěšný lídr kandidátky ODS domáhal přezkoumání výsledku, zatímco v Hošťálkovicích navrhovatel zpochybnil platnost voleb kvůli údajnému zneužití obecních peněz v kampani.
Samostatný návrh se týkal místního referenda ve Starých Heřminovech, v němž obyvatelé odmítli projekt větrných elektráren. Navrhovatel zpochybnil formulaci referendové otázky.
Návrhy na neplatnost voleb nebo hlasování bylo možné podávat od 13. do 23. října. Soud má na rozhodnutí 20 dnů od doručení příslušného návrhu.