Krajský soud v Ostravě zamítl osm z 23 stížností na volby a referenda

Krajský soud v Ostravě dosud rozhodl o osmi z 23 stížností na komunální volby a souběžná místní referenda. Ve všech osmi případech návrhy zamítl. Soud se zabýval například námitkami vůči sčítání hlasů, zabezpečení volební dokumentace, vedení volebních komisí nebo možnému zvýhodňování některých kandidujících stran před volbami. Navrhovatelé podle soudu neprokázali, že by namítaná pochybení mohla v potřebné míře ovlivnit volební výsledky. Vyplývá to z rozhodnutí na úřední desce soudu.
Jako první soud rozhodl o případu v ostravském městském obvodu Hrabová. Lídr neúspěšného uskupení Hrabovou pro lidi si stěžoval na údajná porušení volebního zákona. Podle soudu ale neprokázal, že by mohly zásadně ovlivnit výsledek voleb.
V Bruntále soud sice uznal, že zabezpečení volební schránky neodpovídalo zákonným požadavkům, navrhovatel ale podle rozhodnutí nedoložil, že by pochybení hrubě ovlivnilo výsledek. Soud také odmítl námitky proti registraci kandidátní listiny v Kravařích na Opavsku uplatněné až v řízení o neplatnosti hlasování a neshledal dostatečné důkazy o zásadním ovlivnění výsledku.
V ostravských městských obvodech Hošťálkovice a Stará Bělá soud zamítl návrhy týkající se možného zvýhodnění kandidující strany, neplatných hlasovacích lístků a požadavku na přepočítání hlasů. V Hošťálkovicích podle soudu samotné zasedání zastupitelstva, zveřejňování informací o obecních investicích ani počet zhlédnutí záznamu ze zasedání neprokazovaly, že tyto okolnosti změnily rozhodnutí voličů. Ve Staré Bělé zase statistické rozdíly ve volebních výsledcích kandidáta samy o sobě nestačily k přepočítání hlasů.
Návrh na neplatnost hlasování soud zamítl také v Ryžovišti na Bruntálsku. Rozdělení práce při sčítání hlasů mezi členy volební komise nepovažoval samo o sobě za nezákonné. Další namítané nesrovnalosti podle soudu nebyly podloženy konkrétními důkazy.
Soud už rozhodoval také o místním referendu ve Starých Heřminovech na Bruntálsku, kde obyvatelé hlasovali o tom, zda obecní zastupitelstvo nemá poskytovat součinnost při přípravě a stavbě větrných elektráren v obci. Navrhovatel považoval záporně formulovanou otázku za matoucí. Soud však uzavřel, že otázka byla dostatečně srozumitelná a jednoznačná.
Celkem ostravský krajský soud eviduje 23 návrhů podaných v souvislosti s komunálními volbami a referendy, které se ve stejném termínu konaly. Lhůta pro podání návrhů skončila 23. října. Na rozhodnutí má soud 20 dnů od podání, ve složitějších případech i více.