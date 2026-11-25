Jednou z priorit kraje je zajištění dostupnosti zdravotní péče, týká se především ordinací praktiků, pediatrů či stomatologů.
„Jsme rádi za každou ordinaci, která nově vznikne, rozšíří svou kapacitu nebo se podaří zajistit její další fungování, když dosavadní lékař odchází do důchodu. Chceme, aby lidé měli svého praktického lékaře co nejblíže a nemuseli za běžným vyšetřením cestovat desítky kilometrů,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.
Loni tak kraj například dotací přispěl na novou zubařskou ordinaci v Rychvaldu na Karvinsku nebo pomohl zachovat ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost ve Štítině na Opavsku.
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„Z nové dětské lékařky, která nahradila odcházejícího pediatra, máme radost, jsou na ni samé pozitivní ohlasy,“ uvedl starosta Štítiny Radek Malohlava s tím, že obec sama dala peníze na úpravy ordinace. „Pokud by zde pediatr nezůstal, museli by lidé dojíždět do Kravař či do Opavy,“ doplnil starosta.
Kraj reaguje i na všeobecný nedostatek zubařů. „Loni jsme zahájili nový dotační program určený na nákup stomatologických křesel s příslušenstvím. Zubař, který peníze získá, musí zajistit registraci minimálně tisícovky nových pacientů,“ přiblížil Gebauer s tím, že kraj loni přispěl na zubařská křesla například v Ostravě-Hrabové a v Kunčičkách u Bašky na Frýdecko-Místecku. Letos jsou na tento účel vyčleněny tři miliony korun.
Podpora míří také na hospicovou péči, další peníze poskytne hejtmanství do oblasti péče o lidi s duševním onemocněním. Cílem je rozvoj terénní spolupráce, která má za cíl předcházet hospitalizacím nebo jejich zkracování.