Krevní centrum v Ostravě má i přes výzvu stále kritický nedostatek dárců

Kritický nedostatek krve ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) trvá. Přestože ministerstvo zdravotnictví minulý týden vyzvalo veřejnost k darování krve, zájem dárců podle ostravského Krevního centra zatím zůstává nízký. V prvních třech dnech tohoto týdne přišlo denně jen kolem 50 dárců plné krve, přičemž pro pokrytí potřeb nemocnice by jich centrum potřebovalo nejméně 100 denně. Pracoviště proto hledá další způsoby, jak lidi k darování motivovat. ČTK to za nemocnici řekla Iva Piskalová
"Na dnešek a pátek je podle centra objednáno zhruba 100 dárců denně. Jde však o běžný počet pro tyto dny a během školního roku bývá zájem vyšší. Ani na pondělí 24. srpna zatím objednávky na potřebnou hranici 100 dárců zdaleka nedosahují," uvedla.
Aktuálně chybí stále všechny krevní skupiny. Situace je podle Piskalové vážná, a to i přes výzvu ministerstva zdravotnictví z minulého týdne. "Chceme najít způsob, jak dárce ještě jinak motivovat. Více informací budeme mít příští týden," dodala.
Ministerstvo zdravotnictví 14. srpna vyzvalo pravidelné i nové dárce, aby v letních měsících přišli darovat krev. Upozornilo, že zásoby v některých nemocnicích klesly na kritickou úroveň. Mezi pracoviště s kriticky nízkými zásobami zařadilo i Fakultní nemocnici Ostrava. Důvodem je především letní pokles počtu dárců spojený s dovolenými a cestováním, zatímco potřeba krve v nemocnicích neklesá.
Ostravské krevní centrum proto také upozorňuje, že k odběru mohou přijít i lidé, kteří se vrátili z takzvaných rizikových evropských zemí, pokud splňují aktuální podmínky pro darování.
Krev je v nemocnicích potřebná každý den, mimo jiné při operacích, léčbě závažně nemocných pacientů nebo při komplikacích během porodů. V létě se k běžné spotřebě přidává také vyšší počet úrazů a nehod. Podle ministerstva loni v Česku darovalo krev zhruba 348.000 lidí, zatímco předloni jich bylo 362.000. Transfuzní pracoviště navíc postupně přicházejí o část starších dárců a nových mladých zájemců není dostatek.
Aktuální informace o potřebě dárců a podmínkách odběrů zveřejňuje Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava na svých webových stránkách.