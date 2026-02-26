Projdete se celým Faunaparkem, pohovoříte o jeho historii a budoucnosti.
Tak bude vypadat březnová krmící procházka Faunaparkem, která je na programu v neděli 1. března od 15 do 17 hodin.
Zdejší domácí zvířátka se na vás moc těší, nejvíce Madlenka, Tina a Kájínek.
Obzvláště milují ledový salát. Králičkům, husám, kačenkám a slepicím přineste nekrájený salát, kedluben, květák, zelí mrkev či jablíčka.
Parta místních pěti kočiček miluje kočičí konzervy a kapsičky.
Ve Faunaparku máme dostatečné zásoby a proto nenoste suché pečivo, skořápky, kaštany a žaludy.