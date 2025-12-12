Na věže kostela nad Krnovem zamířily nové ciferníky, ručičky zůstanou originální

Na opravovaný poutní kostel Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na krnovském kopci Cvilín se vrací obnovené věžní hodiny. Ve čtvrtek stavbaři vyzvedli dvojici ciferníků, které tak opět zdobí přední a boční část jihozápadní věže svatostánku.
Ciferníky nahradila replika vzniklá stejným způsobem jako její více než sto padesát let starý originál. Ručičky stačilo zrenovovat. A hodinový stroj je zčásti zmodernizovaný – zachoval si svou vizuální mechanickou podobu, ale nově jej bude pohánět elektromotor.

„Na železné konstrukci ciferníků jsou přinýtované plechové pláty. Dnes by se ciferník dal udělat i z jednoho kusu, ale záměrem bylo udělat to stejně jako kdysi,“ vysvětlil Daniel Macháč, který se v rýmařovské rodinné firmě se synem Jakubem obnově historických hodin věnuje.

Původní ciferníky, pocházející z roku 1867, kterým dělníci při opravách v roce 1998 jen opravili nátěr, zůstanou v Krnově.

„Jeden zůstane jako připomínka originálních věžních hodin v kostele v boční přístupové chodbě. V případě umístění toho druhého jsme v kontaktu s krnovským muzeem,“ upřesnil Michal Neugebauer z Biskupství ostravsko-opavského, jenž má rekonstrukci kostela na starosti.

Věž cvilínského poutního kostela ukrývala listiny, fotografie i mince

Zatímco ciferníky už putovaly na věž, zbytek věžních hodin ještě musí počkat. „Hodiny se rozejdou až s dokončením rekonstrukce. Teď věž kryje lešení a nebyly by vidět,“ vysvětlil Neugebauer.

Nahoru tak příští rok zamíří čtveřice ručiček i hodinový stroj. „Ručičky zůstanou původní, zrenovované, včetně ručkových soukolí, což je převod jedna ku dvanácti mezi malou a velkou ručičkou. Jsou z měděného plechu nanýtovaného na kovové výztuhy,“ vysvětlil hodinář Daniel Macháč. Stroj bude nově pohánět elektřina.

Ještě v těchto dnech na Cvilín vyrazí také tesaři, kteří se pustí do obnovy konstrukce báně jihozápadní věže. Ta teď spočívá na trávníku před kostelem a je nutné ji celou rozebrat a obnovit. „Předpokládáme, že rekonstrukce kostela bude hotová v květnu příštího roku,“ uvedl Michal Neugebauer.

Cvilínský kostel nad Krnovem patří ke známým poutním místům regionu.

Slezské divadlo Opava uvede premiéru baletu Louskáček, zapojilo děti a studenty

ilustrační snímek

Slezské divadlo Opava uvede v neděli premiéru baletu Petra Iljiče Čajkovského Louskáček. Jde o nultý projekt Fakultního divadla, do kterého se zapojili...

12. prosince 2025  17:53,  aktualizováno  17:53

PID od neděle hlásí trvalé změny. Čeho všeho se dotknou a co to znamená pro cestující?

Vlakové spoje PID

Od 14. prosince 2025 vstoupí v platnost rozsáhlé trvalé změny Pražské integrované dopravy. Cestující čeká modernizace vlakových linek, úpravy autobusových spojů i nové zastávky. Největší proměny se...

12. prosince 2025

Nové vozy či kratší intervaly. Veřejnou dopravu čekají změny, zdražovat nebude

Lidé nastupují do autobusu u teplického vlakového nádraží.

Veřejná doprava v Ústeckém kraji se dočká změn. Chystá se například posílení či prodloužení některých spojů. Zdražení jízdného se cestující obávat nemusejí. Novinky vejdou v platnost 14. prosince.

12. prosince 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Opava nabídne od května přízemí bývalého obchodního domu Breda pro pořádání akcí

ilustrační snímek

Opava nabídne od května příštího roku přízemí bývalého obchodního domu Breda pro pořádání akcí až pro 200 lidí. Ještě před zahájením celkové rekonstrukce chce...

12. prosince 2025  17:14,  aktualizováno  17:14

