Krnov dokončuje obnovu nábřeží, začne oprava Poštovní, obojí zničily povodně

V Krnově na Bruntálsku pokračuje odstraňování škod po loňských povodních. V nejbližších dnech začne obnova komunikace v Poštovní ulici v městské části Chomýž a dokončena už byla oprava nábřeží řeky Opavy na náměstí Míru. ČTK to dnes sdělila mluvčí města Dita Círová.
Obnova komunikace v Poštovní ulici začne odklízením nánosů z cesty vedoucí mezi domy Poštovní 13 a Poštovní 15 a za domem Poštovní 13. Následovat bude oprava 325 metrů dlouhé komunikace frézováním asfaltového povrchu a položením nové ložní a obrusné vrstvy. Ložní vrstva zároveň vyrovná nerovnosti vozovky. Oprava vyjde bezmála na dva miliony korun. Skončí na přelomu září a října.
"Město zároveň dokončilo obnovu nábřeží řeky Opavy na náměstí Míru, které také v roce 2024 poškodila povodeň. Opraveny byly chodníky v celkové délce 97 metrů a železobetonová římsa nábřežní zídky. Součástí prací byla také výměna poškozeného zábradlí za nové a instalace čtyř laviček a jednoho odpadkového koše," řekla Círová s tím, že i tato investice vyšla na dva miliony korun.
Povodeň v září 2024 zatopila přibližně čtyři pětiny rozlohy Krnova a způsobila škody přesahující jednu miliardu korun. Město postupně realizuje desítky projektů zaměřených na obnovu poničené infrastruktury.
Starosta města Tomáš Hradil (Krnovští Patrioti) uvedl, že stavební tempo je ve městě obrovské. "Největší od 70. let minulého století. Aktivita bude ještě růst," doplnil starosta s tím, že velké opravy město ještě čekají. "Abychom vše dali do pořádku, napočítal jsem, že musíme zrealizovat 200 velkých staveb. Drobnou opravu chodníku či rekonstrukci jednoho městského bytu nebereme jako jednu stavbu. Tyto práce se snažíme kumulovat tak, že vždy necháváme opravovat několik vytopených bytů najednou," uvedl Hradil.