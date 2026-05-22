Krnov investuje okolo 300 milionů do obnovy mostů po povodni v roce 2024

Krnovská radnice připravuje obnovu 17 mostů a lávek, které jsou v majetku města a v září 2024 je poškodila povodeň. Opravy budou stát okolo 300 milionů korun. U některých mostů už odborníci zahájili diagnostiku poškození. Z jejich závěrů pak vzejdou jednotlivé projekty. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová.
Povodeň v Krnově zasáhla 22 mostů a lávek v majetku města. Všechny po opadnutí vody a pak ještě loni v květnu prošly mimořádnými prohlídkami, uvedla Círová. Z prohlídek vyplynulo, že 17 mostů a lávek bylo poškozeno natolik, že vyžadují obnovu. Statici nařídili provést u některých diagnostické průzkumy, které nyní začaly.
"Diagnostika určí rozsah poškození. Jedná se o vysoce kvalifikované činnosti a jednotlivé fáze vyžadují svůj čas, který neumíme urychlit. Kromě toho na některých mostech probíhá už od loňského roku měření rozevírání trhlin a sedání," dodala vedoucí odboru investic Klára Hazuchová. Diagnostika podle ní odhalí vady, stanoví příčiny poruch a poskytne zbývající podklady pro opravu. Týká se osmi mostů.
Pracovníci odborné firmy budou odebírat vzorky, které vyhodnotí laboratoř, provádět sondy, zkoušky, měření a jádrové vrty. "Na základě výsledků, které bychom chtěli mít do začátku prázdnin, budeme disponovat všemi podklady pro zadání zpracování projektových dokumentací," uvedla Hazuchová. Práce začnou, jakmile město získá stavební povolení.
"Obecně k obnově městského majetku po povodni přistupujeme tak, že jakmile máme hotovou projektovou dokumentaci a všechna potřebná povolení, hned vyhlásíme výběrové řízení na dodavatele a pustíme se do realizace. Těchto akcí je zhruba 200, takže je pochopitelné, když se některé začnou realizovat třeba až tři roky po povodni," doplnila. Obnova mostů předběžně přijde na 300 milionů korun, 90 procent pokryje dotace z programu Živel 1.
Krnov patří mezi města, která předloňské záplavy postihly nejvíce. Voda zatopila přibližně 80 procent zástavby. Městu, firmám a lidem způsobila škodu za několik miliard korun.