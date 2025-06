Kapela Razam (bělorusky Spolu) zpěvačky Ivy Marešové pokřtila zatím poslední album Na dně mojí duše na hradeckém Velkém náměstí. A to v plné palbě, tedy s hradeckou Filharmonií. „Pro nás je to...

Zvažovaná stavba nového planetária v Teplicích vyjde odhadem za 200 mil. korun

Zvažovaná stavba nového planetária v Teplicích vyjde odhadem za 200 milionů korun. Bylo by o něco blíž k hvězdárně, než je to současné. Nová by byla také...