Krnov letos při slavnostním rozsvícení vánočního stromu nahradí tradiční ohňostroj videomappingem. Město se k tomu rozhodlo kvůli bezpečnostním komplikacím při odpalování pyrotechniky, ale také kvůli nepříznivému počasí, které v minulých letech zhoršovalo viditelnost ohňostroje. Adventní program připravilo Městské informační a kulturní středisko (MIKS) Krnov na období od 29. listopadu do 13. prosince. ČTK to řekla mluvčí města Dita Círová.
"K použití jiného vizuálního prvku jsme se rozhodli na základě zkušeností z posledních let, kdy odpalování ohňostroje přinášelo řadu komplikací spjatých především se zajištěním bezpečnosti návštěvníků, ale i s nepřízní počasí v podobě mlhy nebo poryvů větru. Vyslyšeli jsme tím také tu část návštěvníků, kteří ohňostroj kritizovali," uvedla programová pracovnice MIKS Krnov Veronika Mazurová.
První adventní neděli 29. listopadu zahájí vystoupení dívčího pěveckého sboru Ars Voce v 15:00 a zpěvačky Lucie Zet v 16:00. Vánoční strom se rozzáří v 17:00, o deset minut později vystoupí zpěvák Ondřej Ruml.
Adventní trhy na Hlavním náměstí začnou v sobotu 5. prosince a potrvají do neděle 13. prosince. Mezi hlavními účinkujícími budou zpěvačky Magda Malá, Radka Fišarová, Sára Milfajtová a Světlana Nálepková nebo zpěváci Bohuš Matuš a Vojta Nedvěd. Vystoupí také kapely Meky Žbirka Revival, Natty a Michal Tučný Revival Band či dechovka Bystřičanka. "Do programu se zapojí také místní pěvecké sbory Legato, Janáčkovo Brumendo a Voices, žáci ZUŠ Krnov a základních škol nebo děti z mateřských škol," doplnila Círová.
Novinkou letošního programu bude snowtubing. Organizátoři plánují také vánoční vláček, ukázky tradičních řemesel a zvyků nebo vánoční procházku městem s úkoly. Její účastníci budou moci získat odměnu 13. prosince na Hlavním náměstí.