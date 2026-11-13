Krnov na Bruntálsku letos před Vánoci ozdobí borovici, která roste na náměstí v sousedství městské kavárny. Dosavadní tradici vánočního stromu získá město jiným způsobem poté, co se mu letos nepodařilo zajistit vhodný řezaný smrk či jedli. Opava naopak zachovává tradici dvou vánočních stromů na Horním a Dolním náměstí. Obě města už začala s přípravami na adventní období. ČTK to řekli mluvčí radnice Dita Círová a Roman Konečný.
Krnovská borovice roste v blízkosti místa, kde se každoročně konají adventní trhy. Pod stromem bývá umístěn dřevěný betlém a právě toto místo slouží návštěvníkům také k odpočinku a pořizování vánočních fotografií. Ozdobí ji světelné řetězy, které pracovníci Technických služeb Krnov použijí z předchozích let.
"Vánoční zdobení borovice, i když jen světelnými řetězy, jsme již prováděli, takže víme, že její větve jsou pružnější a při větru se více pohybují než větve smrku nebo jedle. Světelné řetězy jsou proto náchylnější k poškození. Při technice zdobení to zohledníme a navíc pro jistotu nakoupíme náhradní světelné řetězy," uvedl Ondřej Bartoníček z Technických služeb Krnov.
Od roku 2013 zdobil krnovské Hlavní náměstí devět let stříbrný smrk, který rostl v sousedství pódia. Kvůli napadení mšicí smrkovou však uschl a musel být pokácen. Od roku 2022 město využívalo řezané vánoční stromy z okolních lesů nebo soukromých zahrad. Letos se vhodný strom získat nepodařilo. Možnost pořízení či pronájmu umělého vánočního stromu město kvůli vysokým nákladům zavrhlo.
Změna umístění vánočního stromu si vyžádá také úpravu organizace adventních trhů. Pořadatelé z Městského informačního a kulturního střediska Krnov nyní upravují rozmístění stánků a doprovodných aktivit tak, aby zůstal zachován prostor pro klidové zóny i program na náměstí. Změna se dotkne také slavnostního rozsvícení stromu. Doprovodný program se stejně jako loni uskuteční na pódiu uprostřed náměstí, namísto ohňostroje však pořadatelé připraví vánočně laděný videomapping, který bude součástí slavnostního večera.
V Opavě zůstávají vánoční stromy tradičně dva. Na Dolním náměstí už stojí 18 metrů vysoká jedle sibiřská, která je přibližně 30 let stará. Horní náměstí zdobí dvanáctimetrová jedle kanadská, jejíž stáří je zhruba 28 let. Oba stromy darovali místní obyvatelé ze svých zahrad.