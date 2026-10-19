Krnov na Bruntálsku chystá opravu Ježnické ulice za 68 milionů korun

Krnov na Bruntálsku plánuje příští rok zahájit rekonstrukci Ježnické ulice, která vede od křižovatky s Albrechtickou ulicí k autobusové točně na Ježníku. Náklady na stavbu jsou podle projektové dokumentace odhadovány na 68,4 milionu korun včetně DPH. Práce mají být dokončeny v roce 2028. Zadávací řízení na výběr zhotovitele město vyhlásí ještě letos. ČTK to řekla mluvčí města Dita Círová.
"Jde o opravu a rekonstrukci komunikace po výstavbě splaškové kanalizace, která v Ježnické ulici a na Ježníku probíhala v letech 2021 až 2023. Dále se budou stavět nové chodníky, autobusové zastávky, točna autobusu a další související stavební objekty," uvedl vedoucí odboru majetkové správy Pavel Jachymčák.
Město má na projekt v letech 2026 až 2028 vyčleněno 70 milionů korun. Rozpočtové krytí této částky schválili v září zastupitelé. Na rekonstrukci se bude podílet také Moravskoslezský kraj, který Krnovu poskytne dotaci 28 milionů korun.
Ježnická ulice měří 3,865 kilometru a do roku 2023 byla v majetku kraje. Kvůli dlouhodobě nevyhovujícímu stavu komunikace a potřebě celkové rekonstrukce město s krajem jednalo o převodu silnice do městského vlastnictví a finanční spoluúčasti kraje na opravě.
Krnov požádal o darování pozemků a silnice v roce 2021, současně žádal kraj o dotaci na opravu komunikace. V roce 2023 obě strany uzavřely memorandum, podle kterého kraj zajistí vyřazení silnice ze silniční sítě a připraví její převod na město. Krnov se zavázal dokončit projektovou dokumentaci. Krajská dotace je určena na uznatelné náklady spojené s opravou a rekonstrukcí komunikace po položení kanalizace. Další části projektu, zejména nové chodníky, autobusové zastávky a související stavební objekty, zaplatí město z vlastních zdrojů.
"Dotace je účelově určena na úhradu uznatelných nákladů na opravu a rekonstrukci komunikace v Ježnické ulici. Náklady související s rozšířením projektu nad rámec účelu dotace, zejména nové chodníky, autobusové zastávky a další související stavební objekty, budou hrazeny z vlastních zdrojů města," upřesnil Jachymčák.