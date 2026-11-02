Krnov na Bruntálsku plánuje na místě dosluhující tržnice výstavbu bytů

Na místě dosluhující tržnice s prodejnou potravin v ulici U Požárníků v Krnově na Bruntálsku plánuje město v budoucnu bytovou výstavbu. Současný objekt stojí na městském pozemku, patří však soukromé firmě, která ho musí do konce letošního roku odstranit. Město chce pro nové využití lokality vyhlásit architektonicko-developerskou soutěž. Výsledná zástavba by měla počítat také s prostorem pro obchody a služby, aby v místě mohla zůstat například prodejna potravin. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová.
Tržnice byla před 30 lety zkolaudována jako stavba dočasného charakteru. Podle města tak musí současný vlastník objekt do konce roku odstranit. Na uvolněném pozemku chce radnice připravit projekt Nové tržnice, který má přispět k dostavbě centra města.
"Dostavba centra města je pro fungování Krnova zcela klíčová, a to nejen pro posílení urbanistické kontinuity a revitalizaci veřejného prostoru," uvedl městský architekt Marek Juránek. Nová zástavba má podle něj zacelit dosud nevyužitou proluku, zvýšit atraktivitu městského jádra a rozšířit nabídku bydlení.
Město už loni nechalo provést průzkumné vrty a hydrogeologický průzkum. Odborníci zjišťovali stav podloží, případné pozůstatky původních staveb a hladinu podzemní vody. Výsledky poslouží při návrhu založení budovy, určení její výšky i posouzení možností vsakování vody a případného vybudování podzemních prostor, například garáží. Po odstranění současné tržnice bude následovat archeologický průzkum.
Proti plánované výstavbě bytového domu vznikla petice adresovaná městskému zastupitelstvu. Lidé ji podepisují v prodejně potravin Hruška, která v tržnici funguje. Autoři petice se obávají, že výstavba povede ke zrušení nebo dlouhodobému uzavření obchodu. Upozorňují především na jeho význam pro obyvatele okolí, zejména seniory, kteří tam pravidelně nakupují.
Radnice tvrdí, že s prodejnou pro místní obyvatele počítá. Podmínkou nové zástavby bude podle Juránka dostatečná kapacita parkovacích míst a takzvaný funkční parter, tedy přízemní prostory určené pro obchody a služby. Jednou z možností je právě zachování potravinové prodejny. "Uvědomujeme si, že služby v lokalitě jsou podpůrným charakterem kvalitního bydlení," uvedl Juránek.