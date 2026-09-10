Krnov na Bruntálsku zavede půlhodinu parkování zdarma pro všechny řidiče

Řidiči v Krnově budou mít od pondělí 14. září první půlhodinu parkování zdarma bez ohledu na způsob platby. Město současně dokončilo výměnu všech parkovacích automatů za nové terminály, které umožňují platbu kartou i hotovostí. Aktualizovaný ceník parkovného schválili radní v souvislosti s výměnou automatů. Cena parkovného se nemění, první hodina stojí deset korun a každá další 20 korun. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová.
"Nové parkovací automaty mají barevné dotykové displeje a umožňují bezhotovostní platby. Do provozu budou uvedeny v pondělí. Dosavadní automaty byly v provozu přibližně 14 let a jejich další údržbu komplikovalo zajišťování náhradních dílů. Platba kartou byla dosud možná pouze na parkovišti u hřbitova," uvedla.
Řidiči už také nebudou muset za čelní sklo umísťovat vytištěný parkovací lístek. Při parkování zadají do automatu registrační značku vozidla a zvolí délku parkování. Kontrolu parkovacího oprávnění budou strážníci provádět on-line. "Novinkou v ceníku je návrat první půlhodiny parkování zdarma pro všechny způsoby platby," dodala. Dosud mohli tuto výhodu využívat pouze řidiči, kteří parkovné hradili prostřednictvím mobilní aplikace Virtuální parkovací automat (VPA). Platba prostřednictvím této aplikace zůstává zachována. Zruší se ale možnost platit parkovné prostřednictvím SMS.
"Celý Krnov je jedna parkovací zóna. Pokud řidič například na Hlavním náměstí zvolí parkování zdarma na 30 minut, stihne si své záležitosti vyřídit za deset minut a následně přejede na jiné placené místo, třeba k nemocnici, může zbývající minuty dočerpat tam. Stejný princip samozřejmě platí i v případě zakoupení delšího parkování," uvedl vedoucí odboru majetkové správy Pavel Jachymčák.
Parkovné se v Krnově vybírá v pracovních dnech od 08:00 do 17:00. Placené parkování se týká Hlavního náměstí, náměstí Minoritů, Štursovy ulice, části náměstí Hrdinů před poliklinikou, 13 míst před hřbitovem a vybraných míst na parkovišti u nemocnice. Ceny parkovacích karet zůstávají stejné.