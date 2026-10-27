Krnov povedou ANO, Demokraté pro Krnov, Krnováci a Za Krnov s KDU

V Krnově na Bruntálsku vznikne koalice hnutí ANO, Demokratů pro Krnov, uskupení Krnováci a Za Krnov s KDU. Čtyři subjekty, které budou mít v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu 16 mandátů, dnes o dohodě informovaly ve společném prohlášení na facebooku. Vítězní Patrioti Krnova, kteří získali sedm zastupitelských křesel, budou v opozici. Starostkou se má stát stávající místostarostka Monika Bala Dudová (ANO), dosavadní starosta Tomáš Hradil (Patrioti Krnova) po dvou volebních obdobích ve funkci skončí.
Stejný počet mandátů jako Patrioti získalo ve volbách také hnutí ANO. Demokraté pro Krnov obsadili čtyři místa, Krnováci tři a Za Krnov s KDU dva mandáty. Po dvou zastupitelích budou mít také SPD a KSČM. Po volbách se při vyjednávání spojili do jednoho bloku Demokraté pro Krnov (ODS), Krnováci a Za Krnov s KDU. Nejprve vyjednávali s Patrioty, nakonec se ale domluvili s ANO.
"Koalice je výsledkem povolebních jednání a shody na podobě budoucího vedení města. Nepovažuji za správné veřejně rozebírat jednotlivé nabídky ani interní průběh jednání mezi politickými subjekty," uvedla Dudová. Konkrétní důvody odloučení se od Patriotů nechtěla komentovat. "Nešlo o jeden konkrétní důvod ve vztahu k Patriotům, ale o celkovou dohodu na jiném uspořádání většinové spolupráce," vysvětlila. S Patrioty a dalšími opozičními zastupiteli chce nová starostka nadále komunikovat a spolupracovat na záležitostech důležitých pro město.
Hradil připustil, že rozhodnutí dosavadních koaličních partnerů v něm vyvolává určité zklamání, nevnímá ho však jako zákeřné obejití vítěze voleb. "Každá strana, která uspěje ve volbách, si vybírá své partnery. Má na to právo," řekl. Dosavadní starosta zároveň uvedl, že situaci nechce podrobně komentovat před jednáním zastupitelstva. Patrioti ale podle něj už nedělají aktivní kroky, kterými by se snažili vznikající koaliční dohodu zvrátit.
Rada města má mít devět členů. Tři místa připadnou ANO, tři Demokratům pro Krnov, dvě Krnovákům a jedno Za Krnov s KDU. Prvním místostarostou má být Roman Šigut (Krnováci), druhým místostarostou Miroslav Binar (ANO). Poprvé se nově zvolení zastupitelé sejdou 4. listopadu.
Podle společného prohlášení budoucích koaličních partnerů hrály při rozhodování roli programové priority, možnosti prosazení změn i hodnocení dosavadního fungování města. Zástupci dalších uskupení uvedli, že dohoda s ANO jim poskytuje prostor pro změnu způsobu řízení města a prosazování společných záměrů. Mezi hlavní úkoly nového vedení bude podle prohlášení patřit pokračování obnovy Krnova po povodních ze září 2024, opravy městského majetku a rozhodování o městských financích.