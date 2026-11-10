Krnov přejmenuje kvůli lepší orientaci 34 autobusových zastávek

Radnice Krnova na Bruntálsku připravuje změnu názvů 34 autobusových zastávek. Chce odstranit zastaralá označení, která neodpovídají současné podobě míst, a sjednotit názvosloví tak, aby se cestující ve veřejné dopravě lépe orientovali. Nové názvy budou platit od poloviny prosince, kdy vstoupí v účinnost nový jízdní řád. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová.
"Do přípravy nového názvosloví se prostřednictvím veřejné výzvy zapojili také obyvatelé města. Své návrhy mohli zasílat prostřednictvím webových stránek radnice a sociálních sítí. Do výzvy se zapojilo 23 lidí, kteří předložili podněty týkající se 45 z celkových 63 autobusových zastávek v Krnově. Největší zájem o přejmenování vzbudily zastávky Slévárna a Nemocnice," řekla.
Zastávka Slévárna je v místě bývalého, dnes už zbouraného průmyslového areálu. Místo slévárny tam vzniklo obchodní centrum. Proto se zastávka bude nově jmenovat Obchodní centrum. "Podobné to je u zastávky Pošta v Soukenické ulici. Pobočka se bude v lednu rušit a stěhovat. Proto už nyní zastávku pojmenujeme Synagoga po nedaleké památce," vysvětlila.
Při výběru nových názvů město podle Círové zohledňovalo především jejich srozumitelnost, jednoznačnost a vazbu na konkrétní místa. Důležitou roli hrály také názvy významných městských dominant, institucí a turistických cílů. Radnice přihlížela rovněž k délce označení a jejich využitelnosti v informačních systémech veřejné dopravy.
"Výraznější změny se dotknou i zastávek v okolí krnovské nemocnice. Dosavadní zastávka Nemocnice, hl. brána ponese nově název Nemocnice. Zastávka, která dosud nesla označení Nemocnice, se naopak přejmenuje na Albrechtická věžák," doplnila.
Přejmenování zastávek je součástí širší modernizace městské hromadné dopravy. Krnov připravuje také úpravy jízdních řádů a dílčí změny tras některých autobusových linek. Cílem je přizpůsobit provoz aktuálním potřebám cestujících, zlepšit návaznost spojů a zpřehlednit cestování po městě. "Všechny současné autobusové zastávky přitom zůstanou zachovány a budou i nadále obsluhovány. Změna se tak týká jejich označení, nikoliv rušení dopravní obslužnosti jednotlivých míst," řekla.