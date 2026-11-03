Krnov začne opravovat byty po povodni, vysychaly více než dva roky

Více než dva roky po povodni začne Krnov na Bruntálsku opravovat byty v domech s pečovatelskou službou u cvilínského nádraží, jejichž přízemí zaplavila v září 2024 voda. Byty musely nejprve důkladně vyschnout, což se kvůli rozsahu zatopení a vlhkosti konstrukcí výrazně protáhlo. Přestože v nich město intenzivně topilo a větralo, téměř suché jsou až nyní. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová.
Radnice podle ní už připravuje projektovou dokumentaci a následně chce přistoupit k postupným opravám. V Krnově přitom čeká na obnovu i řada dalších městských bytů po povodni.
"Prázdných bytů v domech u nádraží je 38, ne všechny se ale nacházejí v přízemí. Ty, které spláchla povodeň, dlouho nevysychaly, přestože jsme v nich intenzivně topili a větrali, ale teď konečně jsou konstrukce téměř suché. Nyní se připravuje projektová dokumentace a poté přistoupíme k postupným opravám," uvedl vedoucí oddělení investic Jan Šrubař.
V domech jsou také nebytové prostory. Některé už město opravilo, pro zubní ordinaci připravuje projekt a další tři prostory na obnovu teprve čekají. Obyvatelům lokality podle vedení města chybí zejména prodejna smíšeného zboží. Radnice se nyní soustředí především na projekty podpořené dotacemi. Ostatní potřebné opravy chce kvůli napjatému rozpočtu řešit v příštím roce, uvedl místostarosta Miroslav Binar (ANO).
Krnov vlastní 1443 bytů. Každoročně se desítky z nich uvolní a podle jejich stavu následuje buď běžná údržba nebo rozsáhlejší rekonstrukce. V současnosti má město přibližně 130 neobsazených bytů, včetně těch poškozených povodní. Zhruba stovka z nich už je v procesu přípravy nebo realizace oprav. U ostatních město teprve posuzuje jejich stav.
"Opravy bytů už skončily například v domech na adresách Textilní 13 a Soukenická 23. Na Rooseveltově 49 se opravují tři byty a sklep. Projektová dokumentace se připravuje pro obnovu pěti bytů v domě Hlubčická 44 a tří bytů na Albrechtické 37. Vybraného zhotovitele má město pro opravu tří bytů, společných prostor a sklepa v domě Soukenická 25. Zakázky vypsalo také na opravy šesti bytů na sídlišti SPC a dvou na Hlavním náměstí," uvedla Círová.
V některých domech zatím opravy jednotlivých bytů nezačaly, protože město připravuje celkovou rekonstrukci objektů. Týká se to například domů Albrechtická 43 až 47, kde se projektuje obnova objektu včetně nového zdroje tepla. Celkovou rekonstrukci připravuje radnice také pro dům Opavská 43, kde je problém se střechou.
Na obnovu bytových domů po povodni město žádalo o podporu z programu Živel 3. Podalo 59 žádostí na 59 domů a všechny má předschválené. Celková výše přislíbených dotací činí 124 milionů korun. Dosud město uzavřelo a získalo 26 smluv v hodnotě 59 milionů korun. Dalších sedm smluv na 12 milionů korun čeká na podpis ze strany státu.
Oprava jednoho domu poškozeného povodní stojí podle města v průměru tři až čtyři miliony korun. Dotace z toho pokrývá přibližně dva miliony korun.