Incident se stal minulý týden v jednom z krnovských supermarketů. Městské policii volal pracovník bezpečnostní agentury, že bočním vchodem jim unikl muž podezřelý z krádeže.
Jeden z členů ochranky se na jízdním kole vydal po jeho stopách směrem k autobusovému nádraží. „Když na místo dorazila hlídka, muž z ochranky ji hned kontaktoval a údajného zloděje táhnoucího kufr popsal. Netrvalo dlouho a strážníci muže zadrželi,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
V kufru objevili velké množství čokolád. „Po chvíli váhání se dotyčný k činu přiznal. Uvedl, že se nachází v tíživé životní situaci a krádeží čokolád a jejich následným prodejem chtěl získat peníze na narozeninový dárek pro syna,“ zmínila mluvčí.
Strážníci převezli pachatele zpět do prodejny, kde sečetli, že odcizil 72 čokolád značky Lindt v hodnotě 9 980 korun, takže těsně pod limitem trestného činu.
„Následná lustrace potvrdila, že muž byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost již odsouzen, což sám potvrdil,“ doplnila mluvčí Círová s tím, že muže pak převezli na služebnu Policie ČR, kde si vyšetřování převzali.