Krnovská radnice na nápady obyvatel letos opět uvolní milion korun

Radnice v Krnově na Bruntálsku na nápady obyvatel letos uvolní milion korun. Projekty mohou lidé přihlašovat od 16. dubna. V červnu o vítězi rozhodne veřejnost hlasováním. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová. Nově se vyhlášení participativního rozpočtu jmenuje Krnovize.
"Od 16. do 30. dubna bude možné nápad odevzdat, a to prostřednictvím jednoduchého předepsaného formuláře, který je k dispozici na stránkách města krnovize.cz, kde bude rovněž možné jej vyplnit on-line," uvedla. Vítězný návrh či návrhy bude město podle mluvčí realizovat buď ještě letos na podzim či nejpozději do prosince roku 2027.
Krnov dává prostředky na nápady občanů od roku 2017. "Za tu dobu vznikla řada skvělých projektů ještě pod názvem participativní rozpočet. Ten se nově jmenuje právě Krnovize a stále pro něj platí to samé. O realizaci projektu, na nějž jsou prostředky vyčleněny z rozpočtu města, rozhodují občané - navrhují je a hlasují pro ty, které se mají podle nich uskutečnit," vysvětlila.
Obyvatelé Krnova tak díky tomu mohou využívat workoutové hřiště u zimního stadionu či sportovně-relaxační zónu v Chomýži. Těšit se mohou z muralu Strážkyně u kruhového objezdu v Jesenické ulici, z Barevné zahrady v areálu domova pro seniory, z psího parku nebo z Petráčku, což je odpočinkové místo v Petrově dole.
"Zatím posledním uskutečněným projektem jsou krmítka na deseti veřejně přístupných místech ve městě. Jedná se o nápad paní Jany Glosové z roku 2024, který jsme zrealizovali v prosinci," řekla Radka Zdráhalová z odboru rozvoje města.