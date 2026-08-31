Krnovská sokolovna se po téměř tříleté rekonstrukci vrátila sportovcům

Památkově chráněná sokolovna v Petrovické ulici v Krnově na Bruntálsku slouží po téměř tříleté přestavbě opět sportovcům. Budova postavená v letech 1932 a 1933 podle projektu krnovského rodáka a vídeňského architekta Leopolda Bauera byla dnes slavnostně otevřena. Přestavba začala na podzim 2023 a původní odhad nákladů přesahoval 51 milionů korun. Konečné náklady dosáhly zhruba 67,3 milionu korun bez DPH. ČTK to řekla mluvčí města Dita Círová.
Oprava měla odstranit špatný technický stav budovy, obnovit její původní architektonickou podobu a současně ji přizpůsobit současným požadavkům na provoz sportoviště. "Rekonstrukci zkomplikovala povodeň v září 2024, která zaplavila sklep a přízemí a poškodila některé již dokončené práce. Stavbaři navíc postupně odhalili nedostatky ve statice budovy, mimo jiné v konstrukcích pod velkou tělocvičnou. Některé konstrukce v podkroví proto musely být lokálně zesíleny," vysvětlila.
Protože je sokolovna památkově chráněná, práce se řídily požadavky památkové péče. Při přestavbě dělníci odstranili nevhodné pozdější úpravy a obnovili mnoho původních prvků.
"Po rekonstrukci se do velké tělocvičny vrátily oddíly sportovní gymnastiky, tenisu a volejbalu. Malá tělocvična sloužila například boxu, sebeobraně a stolnímu tenisu. Nově se do provozu zapojila také organizace Gymnathlon s pohybovými programy pro děti. Klubovnu v patře nadále budou využívat skauti," uvedla mluvčí města.
Dnešní slavnostní otevření doprovodila debata se zástupci města, zhotovitele a odborníky, panelová výstava o historii sokolovny a hudební program. Veřejnost si mohla opravený objekt prohlédnout také při komentovaných prohlídkách.
Sokolovna je podle města cenná množstvím dochovaných původních prvků. Zachovaly se například dřevěné prosklené příčky, kovové boční schodiště, teracové podlahy a unikátní krov kombinující železobetonovou konstrukci s dřevěnými prvky. Stavba je charakteristická modernistickými prvky inspirovanými tvarem lodi. Motiv se promítá například do trubkových zábradlí, otevřených schodišť nebo malých oken v zaoblené zdi. Bauer, který se narodil v Krnově a studoval ve Vídni u Otto Wagnera, patří k významným architektům spojeným s městem.