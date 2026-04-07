Krnovské divadlo čeká oprava po ničivé povodni, vyjde na 24 milionů korun

Oprava budovy Městského divadla Krnov, kterou v září 2024 poškodila povodeň, vyjde na 24 milionů korun. Budova je stále uzavřená. Práce začnou ještě v dubnu. Zahrnují sanaci vlhkosti, modernizaci techniky a úpravy interiéru. Znovu by se divadlo mělo veřejnosti otevřít koncem letošního roku. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová. V Krnově voda zaplavila 80 procent města a způsobila škodu v miliardách korun.
"Povodeň před rokem a půl vyřadila z provozu městské divadlo. Poškození suterénu s technickým zázemím bylo tak velké, že běžná obnova nepřipadala v úvahu. Bylo nutné zpracovat projektovou dokumentaci a získat stavební povolení. Oprava za 24 milionů korun bez DPH začne v příštích týdnech," uvedla mluvčí. Město na akci získalo devadesátiprocentní státní dotaci z programu Živel 1.
Stavební práce se týkají hlavně interiéru budovy, kde se připravuje i několik demolic a úprav konstrukcí. Odstraněna bude například stávající zásobovací rampa se schodištěm a stavbaři vybudují základovou jímku pro plošinu. V některých prostorách, zejména ve skladu kulis a hygienickém zázemí, vybourají dělníci podlahy a příčky, které nahradí novými konstrukcemi.
"Velký důraz klademe na řešení vlhkosti, která je jedním z hlavních problémů po záplavách. Připravuje se sanace zasažených konstrukcí a doplnění hydroizolačních opatření, a to jak v interiéru pomocí injektáží a hydroizolací podlah, tak lokálně i z exteriéru formou výkopových prací kolem objektu a následným zhotovením hydroizolace. Tyto úpravy mají zabránit pronikání vlhkosti do konstrukcí v budoucnu," doplnila Petra Koudelková z odboru investic.
Povodeň zasáhla především suterén, kde jsou šatny pro účinkující, orchestřiště, hygienické zázemí, revizní skříně elektroinstalace nebo náhradní zdroje energie. "Abychom předešli zatopení při případné další povodni, rozvodné skříně a další technologie přemístíme ze suterénu na nově vytvořenou podestu v prvním patře do místnosti, jejíž podlaha bude nad úrovní podlahy jeviště," doplnila Koudelková.
Zásahy se dotknou i jevištní techniky a osvětlení. V plánu je demontáž a výměna některých pohonů, například u opony nebo osvětlovacích zařízení, a instalace nových ovládacích prvků. Část stávající techniky zůstane zachována, ale projde opravou nebo modernizací. Modernizováno bude jak scénické osvětlení, tak osvětlení sálu. Rekonstrukce se projeví i v zázemí pro návštěvníky a personál.
Voda zatekla i do hlediště. Nasákl koberec a technici museli odstranit šest řad poškozených sedadel. Objekt přitom rozsáhlou rekonstrukci absolvoval už před časem. Dokončena byla v roce 2022 a vyšla na 26 milionů korun.
Budova městského divadla v Krnově byla postavena v roce 1928 a představuje ojedinělý příklad expresionistické divadelní architektury v českých zemích. Jejím autorem je vídeňský architekt Leo Kammel, žák Jana Kotěry. Postupně byly k divadlu přistavěny skladiště a kanceláře.