Krnovské koupaliště zdraží vstupné, Opava ceny ponechá beze změny

Vstupné na krnovské koupaliště letos zdraží. Navýšení se v průměru pohybuje okolo deseti procent. Technické služby Krnov, které koupaliště provozují, zvýšení cen vysvětlují rostoucími provozními a mzdovými náklady i investicemi do novinek v areálu. Oproti tomu sousední Opava ceny v nové sezoně měnit nebude a dospělí tam za vstup na koupaliště zaplatí 120 korun. ČTK to řekli mluvčí obou měst Dita Círová a Roman Konečný.
V pokladně krnovského koupaliště dospělí návštěvníci zaplatí za denní vstupenku 100 korun, což je o deset korun více než vloni. Děti od čtyř do 15 let si připlatí pětikorunu a vstup je tak vyjde na 60 korun. "K podobnému navýšení v průměru o deset procent dojde také u ceny ostatních vstupenek. Zvýšení způsobily rostoucí mzdové i provozní náklady," uvedla Alžběta Nykodymová, která má sportoviště v Krnově na starost.
Krnovské koupaliště se veřejnosti otevře v červnu. Přesný termín bude záviset na počasí. "Práce spojené s novou sezonou jsme už zahájili. Byl posečen trávník v celém areálu, poté budou poskládány i odzkoušeny technologie a pak vypustíme, vyčistíme a znovu vodou naplníme bazén," doplnila Nykodymová. Opravovat se budou také hrací dráhy minigolfového hřiště. V plánu je také novinka v podobě otevření druhého vstupu od Karáskovy ulice se samoobslužným terminálem a také by měly být opraveny dřevěné převlékárny.
Opavské koupaliště se otevře 30. května. Zahájení sezony bude spojené s oslavou Dne dětí. Návštěvníci si letos za pobyt v areálu nepřiplatí. Ceny vstupného zůstávají stejné jako loni. Dospělí zaplatí 120 korun, děti ve věku od šesti do 15 let o 30 korun méně.
V září 2024 koupaliště zasáhly povodně a způsobili tam značné škoty. Město s opravami začalo hned, jak to bylo možné, a loni koupaliště otevřelo ještě v provizorním režimu. Voda totiž poškodila úpravnu vody a instalované technologie. "Loni jsme stáli před velkým rozhodnutím, jestli koupaliště nechat zavřené nebo riskovat, zda provizorně opravená technologie sezonu vydrží. Vsadili jsme na druhou možnost. Koupaliště bylo loni otevřené," uvedl Petr Mikeska, vedoucí Rekreačně hygienické služby Technických služeb Opava, pod které městské lázně i venkovní koupaliště spadají. Kompletní oprava za více než deset milionů korun začala letos.
Budova Městského koupaliště z roku 1931 je památkově chráněná. V roce 2024 areál zasáhla ničivá povodňová vlna. Velká voda způsobila škody za desítky milionů. Řadu věcí už město opravilo. V areálu koupaliště byl předloni v září metr vody a tuny bahna. Voda zničila přízemní patro, pláž a právě i bazénové technologie. Opravy se už dočkalo i minigolfové hřiště.