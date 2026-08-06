Krnovské slavnosti nabídnou v záři kapely Divokej Bill a Dymytry

Hlavními hvězdami festivalové části letošních Krnovských hudebních slavností v Krnově na Bruntálsku budou skupiny Divokej Bill a Dymytry, zpěvák Jiří Korn se svou taneční company nebo slovenská zpěvačka Sima. Akce se uskuteční 4. a 5. září v parku u městských lázní. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová.
"Dvoudenní program nabídne především českou a slovenskou hudební scénu napříč rockem, popem i rapem," uvedla. První den vystoupí Dymytry, Jiří Korn & taneční company a slovenská skupina Desmod. Sobotní program povedou Divokej Bill, Sima a Vypsaná fixa. Na festivalu se představí také BigBand Krnov, Gleb, Robin Zoot, Renne Dang, Sara Rikas, Kojo nebo Ulrychovi & Javory Beat.
Podle pořadatelů bude festivalový areál opět stát v parku u městských lázní. Zachová loňské uspořádání, bude ale o něco větší. Součástí bude dětská zóna s cirkusovým a hudebním programem i chill zóna s místními a zahraničními DJs. Zvýhodněné jednodenní vstupenky za 600 korun budou v předprodeji do konce srpna. Na místě budou stát 630 korun. Senioři zaplatí za jednodenní vstup 300 korun, děti do deseti let mají vstup zdarma.
Krnovské hudební slavnosti ale nebude tvořit jen dvoudenní festival. Program začne už 30. srpna koncertem zpěvačky Dashy a kapely Pajky Pajk v kině Mír 70. V dalších dnech nabídne vystoupení Patrika Stoupy, Krnovanky, klezmerové kapely Simcha i koncert Nesmrtelná klasika v podání basbarytonisty Michala Kubečky a klavíristy Martina Levického. Pořadatelé museli část programu přesunout z městského divadla do jiných prostor, protože divadelní budova se stále opravuje po loňských povodních.