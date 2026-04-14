Krnovský bazén se může otevřít, město zvažuje dočasné podepření konstrukce

Krnovský bazén, který je od loňského roku uzavřen kvůli statickým poruchám, by mohl být opět otevřen. Podle nového posudku je provoz možný, pokud se dočasně podepře konstrukce bazénové vany. Následně ale město musí provést rozsáhlejší rekonstrukci. První plavci by si v bazénu mohli zaplavat už v září. Město ale zároveň vyhodnocuje možnost, že by dalo postavit provizorní bazén, který by sloužil do doby, než se otevřou nové městské lázně. ČTK to řekla mluvčí města Dita Círová.
Opětovné otevření umožní nový statický posudek, který město obdrželo koncem března. Odborníci potvrdili, že napuštění vany je bezpečné za předpokladu, že nejvíce namáhané sloupy budou zajištěny pomocnými stojkami. Toto opatření může město udělat hned a nevyžaduje stavební povolení.
"A také musíme rychle zadat zpracování projektové dokumentace na celkovou sanaci bazénové vany a zesílení železobetonových konstrukcí. Jedná se o lokální poruchy stěn a dna bazénové vany, železobetonových průvlaků a sloupů. Opravy bude možné provádět průběžně, sanace nejpoškozenějších prvků by ale podle posudku měla proběhnout nejpozději do poloviny příštího roku," upřesnila vedoucí odboru investic Klára Hazuchová.
Město zatím nezná výši nákladů na zprovoznění bazénu. "Náš odhad ale je, že to budou nižší jednotky milionů korun. Na tuto akci jsme proto už vyčlenili čtyři miliony korun. V této částce jsou už zahrnuty také peníze na projektovou dokumentaci," řekl starosta Tomáš Hradil (Krnovští Patrioti).
Vedení krnovského plaveckého oddílu už dříve městu navrhlo jinou variantu, kterou je vybudování provizorního bazénu. Jako dočasné řešení navrhl postavení mobilního bazénu s tím, že by se přikryl nafukovací halou. Hradil uvedl, že jakmile bude mít město projekt na opravu bazénu k dispozici, porovná jej s návrhem plavců na vybudování provizorního bazénu. O tom, která varianta bude nakonec realizována, rozhodne zastupitelstvo města.
Uzavření bazénu je problémem jak pro školy, tak pro sportovní oddíly. Školní výuka se přesunula do bazénu v Břidličné, která je od Krnova vzdálená 36 kilometrů. Dojíždění způsobuje významné časové ztráty a výuku plavání prodražuje. Zvýšené výdaje školám hradí zřizovatel, tedy město Krnov. Vyšší náklady město kompenzuje formou dotace také oddílům plavání a vodní záchranné služby, jejichž členové trénují v bazénech v Břidličné, Bruntále a v Ostravě.
Objekt městských lázní s krytým bazénem byl uveden do provozu v roce 1973. Před více než 20 lety začalo tehdejší vedení města zvažovat jeho rekonstrukci nebo výstavbu nového. Po letech nakonec zvítězila druhá varianta, nové lázně mají být postaveny v areálu koupaliště. Nové krnovské lázně vzniknou do šesti let, stát mají 580 milionů korun. Město si nechalo za 30 milionů korun vypracovat projektovou dokumentaci.