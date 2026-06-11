Kvalita vody v moravskoslezských nádržích zůstává dobrá

Kvalita vody v nádržích Moravskoslezského kraje zůstává dobrá. Jen na některých místech může být hůře průhledná. ČTK o tom dnes informovali krajští hygienici.
Vzorky vody hygienici v tomto týdnu odebírali z nádrží na Bruntálsku, Novojičínsku a Opavsku. Horší průhlednost vody je zejména v rybníku Edrovice na Bruntálsku, ale také v v rybníce Pod hradem v Bohušově na Bruntálsku, na Novojičínsku pak v nádrži Čerťák v Novém Jičíně a v Údolí mladých v Bílovci. "Ve všech případech se ale jedná o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci," uvedli hygienici. Kvalita vody v ostatních vodních nádržích je vhodná ke koupání.
První odběry vzorků zajistil také provozovatel areálu letního koupaliště v Ostravě-Porubě a vzorky se odebíraly i z biotopu ve Studénce na Novojičínsku. Laboratorní rozbory potvrdily vyhovující kvalitu vody.
Aktuální informace o kvalitě vody v přírodě jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž informační tabule, na kterých lze najít informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.