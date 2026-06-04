Kvalita vody v nádržích Moravskoslezského kraje je podle hygieniků dobrá

Kvalita vody v nádržích Moravskoslezského kraje je dobrá, jen ve vodní nádrži Olešná a Brušperk na Frýdecko-Místecku má mírně zhoršené vlastnosti, ale přesto je vhodná ke koupání. Na Těrlické přehradě na Frýdecko-Místecku v koupacím místě Pacalůvka se naopak průhlednost vody zlepšila. ČTK o tom dnes informovali krajští hygienici.
Hygienici odebírali vzorky vody na vybraných místech v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Kontrolní odběry udělali také provozovatelé sportovně rekreačního areálu v Hlučíně na Opavsku a Karvinského moře. Výsledky laboratorních rozborů prokázaly vyhovující jakost vody.
Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.