Zefektivní šifrování i vývoj léků. V Ostravě spustili první tuzemský kvantový počítač

Darek Štalmach
  13:52
Nejsložitější matematické operace nyní v Ostravě počítá “vlk”, přesněji řečeno kvantový počítač VLQ. Do provozu ho v úterý slavnostně uvedli v národním superpočítačovém centru IT4Innovations při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). Pomůže například s vývojem léků.

„Umožní řešit úlohy, které jsou pro klasické stroje prakticky neřešitelné – třeba v kryptografii, materiálovém výzkumu nebo při vývoji léčiv. Je to úplně nový způsob práce s informacemi a musíme se ho naučit využívat,“ uvedl ředitel IT4Innovations Vít Vondrák.

Samotný název VLQ má dvojí význam. Písmena V, L a Q odkazují na VŠB – Technickou univerzitu Ostrava, evropské konsorcium LUMI-Q a na anglické slovo „quantum“.

Zároveň jde o parafrázi na vlka, symbol superpočítače LUMI, z něhož projekt vychází.

V Ostravě začal fungovat první český kvantový počítač VLQ. Provozuje jej národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. (23. září 2025)
V Ostravě začal fungovat první český kvantový počítač VLQ. Provozuje jej národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. (23. září 2025)
V Ostravě začal fungovat první český kvantový počítač VLQ. Provozuje jej národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. Na snímku Jan Platoš, prorektor vědy a výzkumu na TÚ-VŠB Ostrava. (23. září 2025)
V Ostravě začal fungovat první český kvantový počítač VLQ. Provozuje jej národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. Na snímku kvantový čip počítače (na modré podložce) a dvě zlaté chladící jednotky. (23. září 2025)
17 fotografií

„Cílem je exponenciální zrychlení. Úlohy, které by na klasickém superpočítači trvaly stovky let, může kvantový počítač zvládnout za sekundy či minuty,“ vysvětlil přínos nové technologie Marek Lampart, vedoucí laboratoře kvantových výpočtů.

„Nejznámější příklad je algoritmus, který dokáže prolomit standardní šifrovací protokoly – něco, co by klasickým postupem bylo prakticky nemožné. To přináší i bezpečnostní rizika, ale zároveň velký potenciál pro vědu a průmysl.“

Zajímavá je i energetická efektivita kvantového počítače. Ten nyní stojí v bezprostředním sousedství svého předchůdce, superpočítače Karolina, který v IT4Innovations nadále funguje.

Nový superpočítač v Ostravě musí mít teplotu vesmíru, ochladí jej helium

„Náš kvantový počítač má příkon asi 25 kilowattů, zatímco superpočítač Karolina potřebuje přibližně 800 kilowattů,“ porovnal obě zařízení Marek Lampart.

Zajímavosti

  • VLQ obsahuje 24 supravodivých qubitů uspořádaných do hvězdicové topologie
  • Od konce roku 2025 bude přístupný výzkumníkům, firmám i veřejnému sektoru z celé Evropy
  • Qubity musí být udržovány v extrémně nízké teplotě — pouhých 0,01 Kelvinu nad absolutní nulou (asi –273,14 °C), tedy chladněji než ve vesmíru. Tento stav zajišťuje speciální kryostat, jehož část připomíná lesklý zlatý lustr o několika patrech a vážící přibližně 300 kg
  • Energetická spotřeba kvantového čipu je velmi nízká, v řádu kilowattů. Většinu energie spotřebuje podpůrná infrastruktura a chladicí zařízení, což je však stále nesrovnatelně méně než u klasických superpočítačů, které vyžadují megawatty energie

Podle odborníků je vývoj kvantových technologií zatím na začátku, ale už nyní se ukazuje jejich praktické využití. Otevírají cestu k novým metodám šifrování, k přesnějším simulacím molekul při vývoji léčiv i k materiálovému výzkumu.

Co umí nejlépe

Klasické a kvantové stroje se proto stále častěji kombinují v takzvaných hybridních výpočtech, kde každá technologie řeší to, co zvládá nejlépe. O totéž se nyní pokoušejí i v Ostravě.

Ostrava se díky tomu zařadila mezi evropská centra, která disponují vlastním kvantovým počítačem.

Celková pořizovací cena VLQ dosáhla pěti milionů eur, tedy zhruba 125 milionů korun, polovinu pokryla Evropská unie prostřednictvím EuroHPC, druhou polovinu konsorcium LUMI-Q tvořené partnery z osmi zemí. Dodavatelem stroje je finská společnost IQM Quantum Computers.

„Kvantový počítač VLQ byl pořízen v rámci celoevropské iniciativy EuroHPC, která financovala polovinu nákladů. Proto bude polovina jeho kapacity přístupná výzkumným institucím i průmyslu napříč Evropou. Česká republika má ale v konsorciu LUMI-Q významný podíl, takže zhruba třicet procent výkonu bude sloužit přímo české výzkumné komunitě a dalším zájemcům,“ doplnil Vít Vondrák.

Nové zaměření na kvantovou informatiku

Technologie kvantového počítání se stává také součástí výuky na VŠB-TUO.

„V rámci magisterského programu informatiky nabízíme studentům nové zaměření na kvantovou informatiku. Učí se jak teorii, tak praxi, včetně práce se simulátory i s reálným kvantovým počítačem. Zájem studentů rychle roste a fakt, že máme v Ostravě fyzicky instalovaný první český kvantový počítač, je pro ně velkým lákadlem,“ řekl prorektor VŠB-TUO pro vědu, výzkum a doktorská studia Jan Platoš.

V Ostravě začal fungovat první český kvantový počítač VLQ. Provozuje jej národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. Na snímku Jan Platoš, prorektor vědy a výzkumu na TÚ-VŠB Ostrava. (23. září 2025)

Podle vedení univerzity nejde jen o samotné pořízení stroje, ale také o vybudování odborného zázemí a rozvoj navazujících oborů.

„Je to obrovský úspěch nejen pro naši univerzitu, ale pro celý kraj i republiku – hostíme jediný český kvantový počítač. Nejde ale jen o samotnou infrastrukturu, rozšiřujeme i tým odborníků, nabízíme spolupráci firmám a snažíme se bourat představy, že kvantové technologie patří jen do sci-fi,“ konstatoval rektor VŠB-TUO Igor Ivan.

„Zároveň připravujeme nákup dalšího superpočítače a jsme aktivní i v projektech zaměřených na umělou inteligenci. Práce je před námi pořád mnoho,“ dodal.

Kvantový počítač VLQ využívá 24 supravodivých qubitů uspořádaných do hvězdicové topologie, která minimalizuje počet nutných operací a zvyšuje efektivitu. Aby mohl fungovat, je jeho čip chlazen na teplotu 0,01 kelvinu nad absolutní nulou, tedy chladněji než ve vesmíru. Tento stav zajišťuje speciální kryostat o hmotnosti přibližně 300 kilogramů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Mladý biatlonista zemřel při střetu s autem. Obětavý pomocník i naděje týmu

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

23. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Na útěku před policisty omylem zamířil přímo do jejich objektu, zamotal se v drátu

Nepříliš šťastnou únikovou cestu zvolil mladík, kterého policisté v Brně honili kvůli pokusu o krádež. Muž se rozhodl přeskočit plot, netušil však, že za ním leží policejní objekt. Navíc se zamotal...

23. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Další dějství sporu o název Mucha Muzeum, exekutoři zasahovali v paláci Savarin

Exekutor a jeho asistenti zasahovali v paláci Savarin v centru hlavního města. Podle informací iDNES.cz přišli v souvislosti s předběžným opatřením městského soudu, který firmě provozující expozici...

23. září 2025  14:02,  aktualizováno  16:08

Vandalové řádili na chráněné zřícenině s džípem. Pak se káli a vrhli na nápravu

Nevídaný případ vandalství naštval v uplynulých dnech obyvatele obce Brníčko na Šumpersku. Skupinka lidí s džípem totiž vyrazila jezdit na tamní zříceninu hradu, která je přitom kulturní památkou....

23. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie na Břeclavsku pátrá po pohřešovaném muži, má zdravotní problémy

Policie na Břeclavsku pátrá po čtyřiatřicetiletém Lukáši Bucňákovi, který odjel z domu a nedorazil na místo. Muž má zdravotní a psychické problémy. Na...

23. září 2025  14:30,  aktualizováno  14:30

Ústí nad Labem pořídí senzory, které upozorní například i na střelbu

Ústí nad Labem pořídí systém, který upozorní na podezřelý hluk, například střelbu a velký křik. Na nákup získalo město dotaci 231.000 korun od Ústeckého kraje....

23. září 2025  14:15,  aktualizováno  14:15

Smuteční síň v Roudnici se opravuje

Pozůstalí musí pro smuteční rozloučení využívat náhradní místa.

23. září 2025  15:59

Návrat z rodičovské přehledně: Jaká máte práva a nové možnosti podle zákoníku práce

Pro rodiče je návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené zásadním životním momentem. Nejde jen o změnu rodinného režimu, ale také o zajištění pracovních práv. Novela zákoníku práce, tzv....

23. září 2025  15:59

Češi nevěří v zázrak na realitním trhu. Dvě třetiny očekávají další růst cen nemovitostí, téměř polovina se bojí růstu úrokových sazeb

23. září 2025  15:57

Dvě dívky se nevrátily domů. Jedna čelí posměchu, napsala dopis na rozloučenou

Policie od pondělí pátrá po dvou dívkách, které opustily své bydliště v Praze. Čtrnáctiletá dívka odešla z dětského domova, má sklony k sebepoškozování a bere antidepresiva. Patnáctiletá dívka odešla...

23. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Města a výrobce tepla chtějí spojit síly, odklon od uhlí přijde na miliardu

Nový kotel na biomasu, plynový kotel v areálu Vřesová či využití paroplynové elektrárny k pokrytí zimních špiček. Tak vidí investice do nových ekologicky šetrných zdrojů tepla společnost SUAS Group....

23. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Jedné ženě chtěl ukrást psa, druhou vzal do kravaty a sebral jí brýle

Jihlavští policisté o uplynulém víkendu zadrželi muže, který v krajském městě Vysočiny představoval nebezpečí zejména pro ženy. Jedné chtěl ukrást psa, druhou o pár dnů později fyzicky napadl a...

23. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.