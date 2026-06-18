Kvůli klesajícímu počtu dětí zruší Nový Jičín školku v místní části Loučka

Kvůli klesajícímu počtu dětí zruší Nový Jičín k 1. září mateřskou školu v Císařské ulici v místní části Loučka. Na příští školní rok se tam zapsaly čtyři nové děti, celkem by jich tam chodilo 18. Provoz by tak nebyl ekonomický. ČTK to sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
V Novém Jičíně jsou čtyři mateřské školy zřizované městem, které nyní působí v 11 budovách. Školka v Loučce je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Máj v ulici K. Čapka.
"Dlouhodobě klesající porodnost i zpřísnění podmínek pro povolování odkladu povinné školní docházky způsobily, že po letošních dubnových zápisech máme v mateřských školách 67 volných míst," uvedl starosta Stanislav Kopecký (ANO). Mateřská škola v Císařské ulici je podle něj navíc v pronajatých prostorách a město tam platí nájemné.
"Když k tomu připočteme provozní náklady a mzdy nepedagogických pracovníků, vynakládáme na provoz školky více než milion korun ročně. Při počtu 18 dětí je provoz zařízení neekonomický a my máme ze zákona povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře," uvedl Kopecký. Aby snížilo náklady na provoz školky, zrušilo tam město už dříve vývařovnu a jídlo pro děti nechává dovážet.
"Demografický vývoj je bohužel nepříznivý. Zatímco v roce 2020 se v našem městě narodilo 235 dětí, vloni už to bylo jen 148 miminek, a tak jsme museli přistoupit k nepopulárnímu kroku a pracovišti v Loučce ukončit provoz. Rodičům jsme na schůzce nabídli umístění dětí do MŠ na ulici Dlouhá, která je nejblíže, případně na jiná pracoviště MŠ Máj, kde budou moci zůstat se svými učitelkami, které tam přejdou také," uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka (Zelení). Doplnil, že uplatnění v jiných zařízeních ve městě najdou i všechny ostatní zaměstnankyně rušené školky.