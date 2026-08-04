Kvůli požáru elektrické koloběžky zachraňovali hasiči z domu v Hlučíně tři lidi

Kvůli požáru elektrické koloběžky museli hasiči v noci na dnešek zachraňovat z druhého patra bytového domu v Hlučíně na Opavsku tři lidi včetně dítěte. Využili k tomu výškovou techniku. Dalších více než 30 lidí bylo z domu evakuováno. Novinářům to dnes sdělil mluvčí hasičů Lukáš Dohnal.
K požáru vyjížděli profesionální a dobrovolní hasiči dnes okolo 01:00. "Po příjezdu hasiči provedli průzkum objektu, během kterého zjistili, že obyvatelé zasaženého bytu nemohou z důvodu silného zakouření bezpečně opustit byt. Dvě dospělé osoby a jedno dítě proto zachránili za pomoci výškové techniky. Současně byla z bytového domu provedena evakuace 31 obyvatel," řekl Dohnal.
Hasiči požár lokalizovali během pěti minut od příjezdu, jeho likvidace byla ohlášena za další půlhodinu. Po ukončení hašení jednotky odvětraly budovu přetlakovou ventilací. Předběžná škoda byla vyčíslena na 400.000 korun. Příčina vzniku požáru zatím není známa.