Kyberšmejdi škodili více a nebezpečněji. Používejte selský rozum, radí policie

Josef Gabzdyl
  13:12aktualizováno  13:12
Boj, který nikdy nekončí. Moravskoslezská policie v loňském roce řešila více útoků takzvaných kyberšmejdů, kteří způsobili i vyšší škody. Krajský policejní šéf Tomáš Kužel sice připustil, že veřejnost je poučenější a mnoho akcí kyberzločinců skončí neúspěchem, ale jejich útoky jsou stále propracovanější a nebezpečnější.
ilustrační snímek

Zatímco v roce 2024 policie v regionu řešila 1 962 případů kybernetické, nebo také jinak řečeno počítačové kriminality, tak v minulém roce to bylo už 2 325 případů, tedy o 363 více.

Ještě razantnější navýšení zaznamenaly statistiky u škod způsobených kyberpodvody. V roce 2024 je vyčíslily na 313 milionů korun, ale za loňský rok už to bylo téměř 436 milionů.

Kyberkriminalita se nejčastěji týká investičních platforem, potažmo falešných bankéřů a policistů. Pachatelé oběti kontaktují telefonicky nebo přes internet. Působí důvěryhodně a vyvíjejí tlak na oběť snahou o přesvědčení, že její účet je v ohrožení.

„V takových situacích je třeba reagovat chladně a nenechat se vehnat do nekomfortní situace nebo reagovat netypicky. Když člověk podlehne, tak to mívá tragické následky,“ uvedl krajský policejní ředitel.

Šmejdi jdou do rizika, lidé jsou poučenější

Lidé často přicházejí o statisíce až miliony korun. Tyto podvody mívají velký finanční dopad, proto na ně při zveřejňování krajských statistik milionů policie speciálně škoda upozornila.

Kužel zmínil, že v poslední době dochází k výrazné změně chování pachatelů. Dříve jim stačilo, když měli oběti na větší dálku. Nyní však jsou lidé více ostražití a znalí jejich praktik, dávají si proto větší pozor.

„Pachatelé proto jdou do většího rizika. Stále častěji se setkávají s oběťmi osobně, aby převzali hotovost. Je to pro ně velice rizikové, ale dělají to,“ zmínil policejní důstojník a odkázal i na několik úspěšných zatčení pachatelů přímo na místě činu.

Drzí kyberšmejdi v telefonátu zastrašovali, vyděšená žena jim poslala milion

Ani letošek zatím nevypadá u této trestné činnosti příliš slibněji. Ostravští policisté od začátku evidují přes sedmdesát případů IT kriminality.

„Na kriminalisty se například obrátily tři ženy, které potkal stejný osud. Nechaly se obelstít falešným policistou a bankéřem. Ženám bylo okolo třiceti až padesáti let, zřídily si půjčky a následně předaly kurýrům dle pokynů peníze. Celkem tak přišly zhruba o 1,3 milionu korun. Samotné podvodné jednání se od sebe lišilo minimálně,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Policie si nikoho nezve na parkoviště

Proto moravskoslezská policie zařadila potírání kyberkriminality mezi letošní priority.

„Velmi nás trápí. Vraždy, loupeže i krádeže trápí lidstvo historicky, ale toto je nový fenomén. Jsem však přesvědčený, že když si člověk dává jen trochu pozor, tak může hodně eliminovat spáchání této trestné činnosti na jeho osobě,“ konstatoval Kužel.

Policie pak lidem předesílá, aby vsadili na takzvaný selský rozum.

„Policista nikdy s údajně poškozeným neřeší podvodná jednání po telefonu nebo online. Vždy si ji pozve na policejní služebnu, nikoliv například na parkoviště, před nákupní centra či na jiná veřejná místa,“ zdůraznila mluvčí Michalíková.

Policista také nikdy jako důkaz neposílá fotografii služebního průkazu a už vůbec nespojuje poškozeného s bankéřem.

31. října 2025

KRIMI

