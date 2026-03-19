Kyberpodvodníci připravili oběti o 4,5 milionu, člena skupiny zadrželi v Praze

Opavští policisté zadrželi v Praze dvaadvacetiletého mladíka napojeného na skupinu kybernetických podvodníků. Obsluhoval pro ně zařízení, které umožňovalo provoz více SIM karet najednou. Podle policie má skupina na svědomí nejméně dva podvedené, které připravili o 4,5 milionu korun. ČTK dnes o případu informoval mluvčí opavské policie Jan Segsulka.
Podvodníci využili scénář s telefonáty falešného bankéře a policisty. Ti poškozeným tvrdili, že jejich peníze jsou v ohrožení. V obavě o úspory je přesvědčili, aby jim poslali vysoké částky.
Osmadvacetiletý muž z Opavy postupně podvodníkům přeposlal 2,5 milionu korun. Že naletěl si uvědomil krátce po tom. Obrátil se na policisty, kteří zjistili, že telefonní číslo bylo použité i v případu podvedené ženy z Olomoucka. "Ta stejným jednáním přišla o téměř dva miliony korun. Policisty jednotlivé stopy zavedly až do hlavního města. Zde zadrželi podezřelého dvaadvacetiletého muže cizince. U něj v rámci domovní prohlídky našli stovky SIM karet a zařízení nazvané SIMBOX. To umožňuje mimo jiné telekomunikační provoz více SIM karet v jednom okamžiku. Právě tato zařízení používají kyberšmejdi k provádění trestné činnosti," uvedl Segsulka.
Kriminalisté mladíka, který je napojený na větší skupinu podvodníků, obvinili z podvodu. Skončil ve vazbě a ve vězení může strávit až osm let. Policisté případ dál prověřují a hledají případné další členy skupiny.