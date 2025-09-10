Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

Josef Gabzdyl
  13:42
O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až jim poslal osm set tisíc korun. Po odhalení podvodu z nich získal zpět tři sta tisíc. Přitom jako pracovník v IT oboru byl přesvědčený, že se mu něco takového nemůže stát.

KRIMI

Nyní se sice stydí a o jeho problému ví jen jeho přítelkyně, přesto se rozhodl promluvit.

Příběh se začal odvíjet na konci srpna. „Nebyl jsem v psychické pohodě a ti podvodníci se prostě trefili. Vůbec nevím, kde vzali mé číslo. Jakmile se dostanete dovnitř jejich podvodu, naprosto vás pohltí, nenechají vydechnout a musím uznat, že jejich práce byla hodně sofistikovaná. Byl to šílený tlak,“ přiznává programátor nyní.

Zazvonil mu mobil a ozval se údajný policista z Chomutova, který mu sdělil, že jeho bankovní účet byl napaden, ale obezřetný bankéř včas zasáhl a oznámil vše Policii ČR.

„Oznámil mi, že někdo neznámý s mou plnou mocí požádal v bance o půjčku půl milionu. Uvedl, že radši bude komunikovat přes whats app, který je šifrovaný, a brzy se mi ozve pracovník České národní banky (ČNB). Dokonce mi poslal svou služební průkazku policisty,“ popisuje podvedený muž.

I pomyslný bankéř mu poslal fotografii svého služebního průkazu. „Kdykoliv jsem o něčem zapochyboval, nebo vyjádřil obavy, okamžitě zareagovali a měli připravenou odpověď,“ pokračuje v líčení.

Senilní babka Alenka kyberšmejdům ztrpčí život, vám zachrání peníze

Recept na údajnou záchranu jeho peněz byl poměrně jednoduchý. Zdůraznili mu, aby si vzal půjčku 800 tisíc korun, díky které zabrání, aby si někdo vzal půjčku podvodnou.

„Dokonce jsme měli i videohovor a člověk, se kterým jsem hovořil, se shodoval s fotografií na průkazu. Neptali se na číslo účtu, ani na přístupová hesla, jen zdůrazňovali, abych nekontaktoval svou banku, že může být do podvodu zapletená. Ale přesně věděli, co a jak mám na svém účtu potvrdit,“ pokračuje nešťastník.

Po schválení půjčky kyberšmejd řekl, že se jedná o majetek ČNB, a že systém vygeneruje bezpečnostní schránku, která bude sloužit k zabezpečení peněz. V případě, že si muž peníze ponechá, dopustí se trestného činu. Poté poskytl několik čísel účtů, na které měl podvedený muž poslat rozdělené částky v různých výších. Tyto platby dle instrukcí uskutečnil.

Když muž například potřeboval vyvenčit psa, ani tak mu dotyční nedovolili přerušit hovor a odložit mobil. „Jakmile všechny platby v hodnotě téměř 800 tisíc korun byly připsány na požadované účty, hovor falešný bankéř ukončil, přesto však po celý večer zůstali v písemném spojení. Po celou dobu ho ujišťoval, že to nesmí nikomu říci, aby nic neohrozil,“ přidala se policejní mluvčí Eva Michalíková.

Někde magistr, jinde inženýr

Na za dva dny, když měl čas a klid, mu začalo docházet, že se nejspíše stal obětí podvodu. „Díval jsem se například pozorněji na zaslané dokumenty a všiml si, že na jednom má jeden muž titul Mgr, ale na druhém Ing. Když jsem si vše zhodnotil, tak jsem se až musel smát své hlouposti, i když do smíchu mi rozhodně nebylo,“ povzdychl si.

Hned zamířil na policejní služebnu a volal i psal své bance i na ČNB. Díky tomu se u podařilo zpět získat alespoň 300 tisíc korun. Ale zbytek už asi nikdy neuvidí.

„Nechápal jsem, jak může někdo naletět na kyberpodvody a divil jsem se, kolik peněz jsou lidé podvodníkům schopní poslat. Byl jsem přesvědčený, že mně se to stát nemůže. Ale už mě také dostali,“ zakončil muž svůj příběh.

Falešný služební průkaz policisty, který ukázali kyberšmejdi při podvodu. (10. září 2025)

Falešný služební průkaz pracovníka České národní banky, který ukázali kyberšmejdi při podvodu. (10. září 2025)

Stydí se, proto se zatím svěřil jen své přítelkyni, rodině zatím o tom neřekl ani slovo. Současně však souhlasil s tím, aby se změnou hlasu a skrytě řekl, jak vše probíhalo a co cítil. „Lidé si musí uvědomit, že se něco podobného může brzy týkat i jich.“

Opakovaná doporučení přidala i policejní mluvčí Michalíková. „Policista nikdy s poškozenou osobou neřeší podvodná jednání po telefonu, tedy on-line. Vždy si ho pozve na policejní služebnu, nikoliv například na parkoviště, před nákupní centra či na jiná veřejná místa. Policista nikdy jako důkaz neposílá fotografii služebního průkazu a už vůbec nespojuje poškozeného s bankéřem,“ upozornila.

Radí proto v takových případech okamžitě ukončit hovor a hned volat do banky. „Najděte si zákaznické číslo nebo kontaktujte svého osobního bankéře,“ konstatovala.

