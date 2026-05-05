Ladná Čeladná láká na Kateřinu Marii Tichou, Anetu Langerovou a Janu Kirschner

Festival Ladná Čeladná v Čeladné na Frýdecko-Místecku letos nabídne vystoupení tří výrazných zpěvaček. Na pódiu se 31. července a 1. srpna objeví Aneta Langerová, Jana Kirschner či Kateřina Marie Tichá v doprovodu kapely Bandjeez. ČTK to dnes za pořadatele řekla Michaela Vávrová. Dodala, že vystoupí i kapela Olympic nebo britský zpěvák a kytarista Rufus Miller, který dříve vystupoval s anglickým hudebníkem Stingem jako doprovodný člen jeho kapely.
"Na návštěvníky čeká celkem 12 koncertů, parkourový a taneční workshop, divadelní představení nebo čtení pohádek s neziskovkou Celé Česko čte dětem," uvedla Vávrová. Doplnila, že program festivalu doplní například písničkář Pavel Čadek, indie-rocková kapela I Love You Honey Bunny, která se letos dostala do užší nominace hudebních Cen Anděl, a punkrocková kapela Mucha.
"Každý rok sestavujeme program tak, aby si na Ladné Čeladné našel to své opravdu každý. Od fanoušků velkých hudebních legend až po příznivce klubové scény. Důležitá je pro nás pestrost žánrů i rodinná atmosféra, díky níž na festival přicházejí návštěvníci všech generací od nejmenších dětí po jejich prarodiče," uvedl ředitel festivalu Jindřich Vaněk.
Program pro děti nabídne koncert dua Kája a Bambuláček, taneční workshop s lektorem a tanečníkem Jakubem Mazůchem nebo interaktivní loutkové představení. Novinkou je parkourový workshop, který tento sport představí formou ukázek a návštěvníci si také budou moci vyzkoušet základní parkourové dovednosti pod dohledem zkušených lektorů. Parkour je pohybová disciplína spočívající v překonávání překážek pomocí přeskoků, přemetů či akrobatických prvků.